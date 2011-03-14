به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در مبادی ورودی تمامی شهرستانهای تابعه استان در ایام نوروز سیاه چادر محلی برپا میشود.
محمد نورالهی افزود: این اقدام در راستای میزبانی از مسافران نوروزی و همچنین عرضه هنرهای سنتی و سوغات محلی ایلام صورت خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این سیاه چادرها علاوه بر پخت نان ساجی و غذاهای سنتی، صنایع دستی عشایری و نمونههایی از صنایع دستی شهرستان مربوطه نمایش داده می شود.
این مقام مسئول در ستاد دایمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: همچنین فروشگاهها و نمایشگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی در تعطیلات نوروزی فعال است.
ایلام - خبرگزاری مهر: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اقدام به برپایی سیاه چادر عشایری در ایام نوروز میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در مبادی ورودی تمامی شهرستانهای تابعه استان در ایام نوروز سیاه چادر محلی برپا میشود.
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