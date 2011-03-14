به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام صبح دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: در مبادی ورودی تمامی شهرستانهای تابعه استان در ایام نوروز سیاه چادر محلی برپا می‌شود.



محمد نورالهی افزود: این اقدام در راستای میزبانی از مسافران نوروزی و همچنین عرضه هنرهای سنتی و سوغات محلی ایلام صورت خواهد گرفت.



وی خاطرنشان کرد: در این سیاه چادرها علاوه بر پخت نان ساجی و غذاهای سنتی، صنایع دستی عشایری و نمونه‌هایی از صنایع دستی شهرستان مربوطه نمایش داده می شود.



این مقام مسئول در ستاد دایمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: همچنین فروشگاه‌ها و نمایشگاه‌های صنایع دستی و هنرهای سنتی در تعطیلات نوروزی فعال است.