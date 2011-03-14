به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید محمدی با اشاره به اینکه امسال بیش از 3 هزار میلیارد ریال برای فعالیتهای مختلف قرآنی هزینه شده است، یادآور شد: البته این میزان اعتبار، تنها نیم درصد اعتبارات دستگاههای مختلف اجرایی است.

وی با بیان اینکه طرح الزام هزینه کردن نیم درصد اعتبارات دستگاهها در مجلس مطرح است از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواست با مصوب کردن آن یادگاری از خود در راستای ترویج فعالیت های قرآنی ماندگار کنند.

محمدی گفت: در صورتیکه این موضوع در مجلس مصوب شود میزان اختصاص اعتبارات قرآنی از محل اعتبارات دستگاههای در سال آینده افزایش خواهد یافت واین رقم به 6 هزار میلیارد ریال می رسد.

قائم مقام قرآنی وزیرفرهنگ وارشاداسلامی تصریح کرد: با این بودجه نهضت قرآنی در کشور ایجاد می شود.