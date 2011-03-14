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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۱۴

سجاده‌چی "14 عیار" را بازنویسی کرد

سجاده‌چی "14 عیار" را بازنویسی کرد

فیلمنامه فیلم تلویزیونی "14 عیار" به تهیه‌کنندگی فرازد کاشف، توسط مهدی سجاده‌چی بازنویسی شد.

فرزاد کاشف تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم را نادر لباف نوشته و مهدی سجاده‌چی نسخه نهایی را بازنویسی کرده و امیدواریم با فراهم شدن شرایط بتوانیم سال 90 این فیلم را کلید بزنیم.

"14 عیار" داستان طلافروشی است که فوت می‌کند و پسرش باوجود این که به طلافروشی علاقه ندارد مجبور می‌شود حرفه پدر را دنبال کند. به زودی کارگردان و عوامل این فیلم انتخاب می‌شوند.

"14 عیار" محصول سیمافیلم است. مهدی سجاده‌چی فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "پاتال و آرزوهای کوچک"، "روز سوم"، "قاعده بازی"، "هفت سنگ" و... را نوشته است.
کد مطلب 1273835

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