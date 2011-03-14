فرزاد کاشف تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم را نادر لباف نوشته و مهدی سجاده‌چی نسخه نهایی را بازنویسی کرده و امیدواریم با فراهم شدن شرایط بتوانیم سال 90 این فیلم را کلید بزنیم.

"14 عیار" داستان طلافروشی است که فوت می‌کند و پسرش باوجود این که به طلافروشی علاقه ندارد مجبور می‌شود حرفه پدر را دنبال کند. به زودی کارگردان و عوامل این فیلم انتخاب می‌شوند.

"14 عیار" محصول سیمافیلم است. مهدی سجاده‌چی فیلمنامه فیلم‌های سینمایی "پاتال و آرزوهای کوچک"، "روز سوم"، "قاعده بازی"، "هفت سنگ" و... را نوشته است.