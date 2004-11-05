داوران بين المللي واترپلوي كشورمان به تايلند اعزام مي شوند

به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلاسها هردوسال يكباربرگزارمي شود ومدت آن 5 روزخواهد بود. نمايندگان واترپلوي كشورمان در كلاس آموزش داوري، متشكل ازمحمد هادي بيگ، رييس سازمان ليگ واترپلو، هوشنگ حافظي وقاسم رحيمي كه هرسه از داوران بين المللي كشورنيزهستند خواهند بود.
شايان ذكراست: دوره پيشين اين كلاسها نيزبه ميزباني كشورتايلند برگزارشد.
3 داور بين المللي واترپلوي كشورمان براي حضوردركلاس آمورش بين المللي داوري هفته آينده عازم كشور تايلند خواهند شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين كلاسها هردوسال يكباربرگزارمي شود ومدت آن 5 روزخواهد بود. نمايندگان واترپلوي كشورمان در كلاس آموزش داوري، متشكل ازمحمد هادي بيگ، رييس سازمان ليگ واترپلو، هوشنگ حافظي وقاسم رحيمي كه هرسه از داوران بين المللي كشورنيزهستند خواهند بود.
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