500 دانش آموز قمی با نانو تکنولوژی آشنا شدند

مدیر گروه پژوهشی نانو پودرهای پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به اینکه نانوتکنولوژی دانشی جدید است، اظهار داشت: با حضور ۵۰۰ دانش آموز قمی همایشی در زمینه علم نانو برگزار شد و این دانش آموزان از نزدیک با این علم آشنا شدند.
کیوان اوضاعی در ادامه با اشاره به فعالیتهای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: آموزش و ترویج در این ستاد در سه گروه مختلف عمومی، دانشجویی و مدیران و پیش از دانشگاه طراحی شده است.
وی ارتقای دانش معلمان در راستای ترویج دانش نانو در مدارس، سیمنارها و کارگاههای دانشآموزی و دستاوردهای آموزشی و آموزش مفاهیم ابتدایی نانو را از دیگر فعالیتهای این ستاد ذکر کرد.
مدیر گروه پژوهشی نانو پودرهای پویا با تاکید بر فراهمسازی امکان تجربه کارگروهی تصریح کرد: دانشآموزان به فعالیت گروهی تمایل کمتری دارند و بیشتر تمایل دارند به صورت فردی به فعالیت علمی بپردازند و ما باید زمینه کار گروهی را برای دانشآموزان فراهم کنیم.
اوضاعی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته فعالیت علمی معتبر فعالیتی است که توسط گروه پیشرفته و هر فرد بر اساس تخصص اقدام به فعالیت میکند.
همایش دانش آموزی نانو تکنولوژی در اصفهان برگزار میشود
وی در ادامه از برگزاری نخستین همایش ملی دانشآموزی نانوتکنولوژی در شهر شهررضا در استان اصفهان خبر داد و افزود: دانشآموزان آشنا به امور آزمایشگاهی و کارگاهی در زمینه نانو در این همایش شرکت میکنند.
مدیر گروه پژوهشی نانو پودرهای پویا در ادامه ابراز داشت: امیدواریم در سالهای آینده شاهد موفقیت دانشآموزان استان قم باشیم و المپیاد نانو در این استان برگزار شود.
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی نانو
وی با اشاره به پایگاه اطلاعرسانی گروه نانو بیان داشت: این پایگاه اطلاعرسانی دارای اخبار، رویدادها، مقالات و کارگاههای علمی فناوری نانو بوده که زیر نظر ستاد توسعه فناوری ریاست جمهوری فعالیت میکند.
اوضاعی خاطرنشان کرد: تالارهای گفتوگویی در این پایگاه وجود دارد که دانشآموزان در این تالارها میتوانند به مباحثه علمی بپردازند.
وی در ادامه بیان کرد: کتابها و محتواهای آموزشی در سطح فهم و درک دانشآموزان، واژهنامه فناوری نانو، خبرنامه زنگ نانو، جورچین نانو، برگزاری همایشها و نمایشگاهها از فعالیتهای این باشگاه محسوب میشوند.
سال آینده هفته ای با عنوان نانو در قم نامگذاری می شود
عضو ستاد نانو در امر ترویج و آموزش فناوری نانو در حوزه دانشآموزی و دانشجویی با اشاره به برگزاری هفته نانو در استان قم بیان داشت: در سال آینده هفتهای با عنوان نانو در این استان اختصاص پیدا میکند که دستاوردهای نانو در قالب نمایشگاهها و کارگاهها ارائه میشود.
