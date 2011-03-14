محمد عباسی در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات به عمل آمده توسط وزارت تعاون در راستای ساماندهی و ثبت نام از کارجویان کشور خبر داد و گفت: تاکنون در این ارتباط ثبت نام 600 هزار کارجو در سامانه وزارت تعاون انجام شده است که 450 هزار نفر از آنان نیز پالایش شده اند.

وزیر تعاون همچنین به انجام مراحل مربوط به مشاوره حضوری و غیرحضوری برای بیش از 200 هزار نفر از کارجویان ثبت نام شده خبر داد و گفت: همچنین تاکنون حدود 100 هزار نفر از کارجویان ثبت نامی در سامانه وزارت تعاون نیز در مراکز تعاونی و غیرتعاونی مشغول به کار شدند.

عباسی ادامه داد: موضوعات مربوط به اشتغال کشور تحت برنامه های شورای عالی اشتغال با ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و همچنین با مشارکت دستگاه های ذیربط وزارت کشور، وزارت تعاون، وزارت کار، صنایع، کشاورزی و ... هدایت می شود.

وی خاطر نشان کرد: بنا به وظایفی که در این شورا جهت تقسیم کار برای یاری رساندن به کارجویان و ایجاد اشتغال مولد به دستگاه های ذیربط سپرده می شود، آن موارد پیگیری می شود.

وزیر تعاون تاکید کرد: در این شورا مقرر شده است که ثبت نام، سازماندهی، پالایش و مشاوره کارجویان توسط وزارت تعاون با توجه به تجربه بسیار موفقی که در امر ثبت نام و سازماندهی گروه کثیری از مردم در امر مسکن مهر داشته است انجام شود.

به گفته عباسی، خوشبختانه سایت جامعی نیز برای آن طراحی و اعلام شد. موضوع اشتغال افراد جامعه یکی از مولفه های رشد بخشهای احتمالی از جمله بخش تعاون و افزایش اشتغال است که بحمدالله روند مثبتی نیز داشته است.