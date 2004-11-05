ديوان خطي اشعار حضرت علي (ع) در نمايشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاري مهر ، به نقل از ستاد خبري دوازدهمين نمايشگاه بين المللي قرآن اين ديوان توسط حرج بن عبدالله كريمي در زمان آقا محمد خان قاجار نگاشته شده است. متن اين ديوان به خط نسخ و ترجمه آن با رنگ قرمز به خط نستعليق مزين شده است.

همچنين مجموعه اي از چند خطبه حضرت علي (ع) (خطبه هاي بدون الف و نقطه) با خط نسخ احمد نيريزي مربوط به سال 1116 هجري در نمايشگاه قرآن در كنار اين ديوان به نمايش گذاشته شده است. نگارش آياتي از قرآن بر روي عاج فيل مربوط به دوران صفويه نيز از ديگر آثار هنري اين بخش است.