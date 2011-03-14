به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در جلسه علنی روز دوشنبه در اخطار قانون اساسی به استناد اصل 48 قانون اساسی در خصوص بودجه 89، گفت: بر اساس این اصل بهره برداری از منابع در سطح استانها نباید تبعیض آمیز باشد.

وی در اخطار قانون اساسی دیگری با استناد به اصل 52 قانون اساسی، در خصوص شکل رسیدگی به بودجه سالانه کل کشور گفت: چند ماه پیش از طرف معاونت نظارت رئیس جمهور بودجه ای به نام بودجه نمایندگان به استان ها ارسال شده که این بدعتی بود و علاوه بر نقض قوانین نوع اجرای آن نیز جای اشکال است.

وی گفت: موضوع را بارها به آقای عزیزی و معاونانش یادآور شدیم که تبعیض ناروایی وجود دارد هم اکنون این بودجه تحت عنوان توازن منطقه ای اختصاص یافته و خیلی از نمایندگان از جمله بنده بودجه را برای رسیدگی به امور شهرستانها دریافت کرده ایم اما طرح این موضوع به این شکل که بودجه اختصاص به نمایندگان دارد شکل خوبی ندارد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار سنایی با بیان اینکه "بودجه نمایندگان" معنا ندارد از امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس خواست تا ضمن رسیدگی به این موضوع گزارش آن را برای رسیدگی به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.