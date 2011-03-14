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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

در واکنش به یک اخطار/

دستور لاریجانی برای پیگیری اختصاص بودجه‌ای تحت عنوان "بودجه نمایندگان"

دستور لاریجانی برای پیگیری اختصاص بودجه‌ای تحت عنوان "بودجه نمایندگان"

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار قانونی اساسی مهدی سنایی مبنی بر ارائه بودجه ای به استانها تحت عنوان بودجه نمایندگان با بیان اینکه "بودجه نمایندگان" معنا ندارد از یکی از اعضای هیئت رئیسه خواست تا ضمن رسیدگی به موضوع گزارش آن را به هیئت رئیسه ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی سنایی نماینده نهاوند در جلسه علنی روز دوشنبه در اخطار قانون اساسی به استناد اصل 48 قانون اساسی در خصوص بودجه 89، گفت: بر اساس این اصل بهره برداری از منابع در سطح استانها نباید تبعیض آمیز باشد.

وی در اخطار قانون اساسی دیگری با استناد به اصل 52 قانون اساسی، در خصوص شکل رسیدگی به بودجه سالانه کل کشور گفت: چند ماه پیش از طرف معاونت نظارت رئیس جمهور بودجه ای به نام بودجه نمایندگان به استان ها ارسال شده که این بدعتی بود و علاوه بر نقض قوانین نوع اجرای آن نیز جای اشکال است.

وی گفت: موضوع را بارها به آقای عزیزی و معاونانش یادآور شدیم که تبعیض ناروایی وجود دارد هم اکنون این بودجه تحت عنوان توازن منطقه ای اختصاص یافته و خیلی از نمایندگان از جمله بنده بودجه را برای رسیدگی به امور شهرستانها دریافت کرده ایم اما طرح این موضوع به این شکل که بودجه اختصاص به نمایندگان دارد شکل خوبی ندارد.

لاریجانی در پاسخ به اخطار سنایی با بیان اینکه "بودجه نمایندگان" معنا ندارد از امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس خواست تا ضمن رسیدگی به این موضوع گزارش آن را برای رسیدگی به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.

کد مطلب 1273885

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