نقش علم در پیشرفت جوامع بشری بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور محققان و متخصصان مسلمان شیعه و سنی و رایزن فرهنگی ایران در گرجستان و با سخنرانی حاج علی علی اف (نماینده اداره دینی قفقاز) در گرجستان شروع به کار کرد.

در طی برگزاری همایش تعداد 10 سخنرانی و مقاله علمی قرائت شد. سخنرانان پیرامون محور همایش و موضوعاتی از قبیل ؛ رابطه علم و دین ، ارزش علم از دیدگاه اسلام و مسیحیت ، تاکید دین مبین اسلام بر اهمیت علم آموزی ، بیان روایات و آیات قرآنی در خصوص علم ، بررسی علم در تاریخ اسلام ، مبانی نظری علم در اسلام ، نقش علم در تکامل انسان و...... به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

همایش مذکور به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه(ص) در گرجستان برگزار شد.