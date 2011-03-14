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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

نقش علم در پیشرفت جوامع بشری بررسی شد

همایش یک روزه «نقش علم در پیشرفت جوامع بشری » در شهر تفلیس گرجستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور محققان و متخصصان مسلمان شیعه و سنی و رایزن فرهنگی ایران در گرجستان و با سخنرانی حاج علی علی اف (نماینده اداره دینی قفقاز) در گرجستان شروع به کار کرد.

در طی برگزاری همایش تعداد 10 سخنرانی و مقاله علمی قرائت شد. سخنرانان پیرامون محور همایش و موضوعاتی از قبیل ؛ رابطه علم و دین ، ارزش علم از دیدگاه اسلام و مسیحیت ، تاکید دین مبین اسلام بر اهمیت علم آموزی ، بیان روایات و آیات قرآنی در خصوص علم ، بررسی علم در تاریخ اسلام ، مبانی نظری علم در اسلام ، نقش علم در تکامل انسان و...... به ارائه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
 
همایش مذکور به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه(ص) در گرجستان برگزار شد.
کد مطلب 1273888

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