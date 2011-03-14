به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه لک از انجام بزرگترین گشت تحقیقات زمین شناسی دریایی در خلیج فارس خبر داد و گفت: به همت کارشناسان سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور؛ بزرگترین گشت تحقیقات زمین‌شناسى دریایى در خلیج‌فارس پایان یافت.

مدیر زمین ‌شناسى دریایى سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اظهار داشت: برداشت‌هاى ژئوفیزیک دریایى شامل لرزه‌نگارى کم‌عمق با کیفیت بالا و تصویر‌بردارى از بستر خلیج‌فارس در محدوده آبراهه شمال قشم، لافت، بوستانو و بندر‌عباس به مدت 60 روز متوالى به همت گروه ژئوفیزیک دریایى انجام شد.

وى با بیان اینکه این گشت دریایى توسط شناور فایبرگلاس 15مترى زمین دریا مجهز به تجهیزات ناوبرى و موقعیت‌یابى و همچنین دستگاه‌هاى اسکن انجام شد، تصریح کرد: در این گشت 9متخصص، 3تکنسین و 4نفر پرسنل ناوبرى مشارکت داشتند.

لک درباره اهداف گشت تحقیقات زمین‌شناسى دریایى، گفت: این بررسى‌ها با هدف شناسایى وضعیت زمین‌ شناسى بستر و زیر بستر دریا، تعیین گسل‌هاى زیردریایى، ریخت‌شناسى بستر دریا، تعیین تغییرات سطح آب دریا در دوره کواترنرى، تعیین محل‌هاى در حال رسوب گذارى و فرسایش، تعیین جریان‌هاى غالب و تاثیرگذار بر رسوبات بستر دریا و براى جابجایى رسوبات، شناسایى کانال‌هاى قدیمى زیردریایى و پتانسیل‌هاى اقتصادى مربوط به آنها، کشف شهرهاى باستانى، کشتى‌ها و اشیاى غرق شده انجام مى‌شود.

مدیر زمین‌شناسى دریایى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور درباره نتایج این بررسى‌ها نیز توضیح داد و افزود: تحقیقات به دست آمده براى برنامه‌هاى توسعه‌اى در بخش‌هاى ساحلى و دریایى از قبیل توسعه شهرهاى ساحلى و بنادر، احداث موج‌شکن پل، راه ارتباطى، انتقال خطوط انرژى و فیبرنورى ضرورى است.