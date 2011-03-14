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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

انجام بزرگترین گشت تحقیقات زمین‌شناسى دریایى در خلیج‌فارس

مدیر زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از انجام بزرگترین گشت تحقیقات زمین شناسی دریایی در خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه لک از انجام بزرگترین گشت تحقیقات زمین شناسی دریایی در خلیج فارس خبر داد و گفت: به همت کارشناسان سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور؛ بزرگترین گشت تحقیقات زمین‌شناسى دریایى در خلیج‌فارس پایان یافت.

مدیر زمین ‌شناسى دریایى سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اظهار داشت: برداشت‌هاى ژئوفیزیک دریایى شامل لرزه‌نگارى کم‌عمق با کیفیت بالا و تصویر‌بردارى از بستر خلیج‌فارس در محدوده آبراهه شمال قشم، لافت، بوستانو و بندر‌عباس به مدت 60 روز متوالى به همت گروه ژئوفیزیک دریایى انجام شد.

وى با بیان اینکه این گشت دریایى توسط شناور فایبرگلاس 15مترى زمین دریا مجهز به تجهیزات ناوبرى و موقعیت‌یابى و همچنین دستگاه‌هاى اسکن انجام شد، تصریح کرد: در این گشت 9متخصص، 3تکنسین و 4نفر پرسنل ناوبرى مشارکت داشتند.

لک درباره اهداف گشت تحقیقات زمین‌شناسى دریایى، گفت: این بررسى‌ها با هدف شناسایى وضعیت زمین‌ شناسى بستر و زیر بستر دریا، تعیین گسل‌هاى زیردریایى، ریخت‌شناسى بستر دریا، تعیین تغییرات سطح آب دریا در دوره کواترنرى، تعیین محل‌هاى در حال رسوب گذارى و فرسایش، تعیین جریان‌هاى غالب و تاثیرگذار بر رسوبات بستر دریا و براى جابجایى رسوبات، شناسایى کانال‌هاى قدیمى زیردریایى و پتانسیل‌هاى اقتصادى مربوط به آنها، کشف شهرهاى باستانى، کشتى‌ها و اشیاى غرق شده انجام مى‌شود.

مدیر زمین‌شناسى دریایى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور درباره نتایج این بررسى‌ها نیز توضیح داد و افزود: تحقیقات به دست آمده براى برنامه‌هاى توسعه‌اى در بخش‌هاى ساحلى و دریایى از قبیل توسعه شهرهاى ساحلى و بنادر، احداث موج‌شکن پل، راه ارتباطى، انتقال خطوط انرژى و فیبرنورى ضرورى است.

کد مطلب 1273892

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