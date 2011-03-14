تسهیلات مترو برای انتقال شهروندان به بهشت زهرا (س) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) آمده است: در روزهای پایانی سال و با نزدیک شدن به سال نو از آنجا که مردم تهران بر اساس یک سنت حسنه قدیمی در روزهای پنجشنبه و جمعه آخر سال برای زیارت اهل قبور به بهشت زهرا (س) می‌روند، شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری برای رفاه حال شهروندان در آن روز تمهیداتی به عمل آورده است و به صورت برنامه ویژه‌ در خدمت زائران خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ انجام شده برای نقل و انتقال مسافران به ایستگاه‌های شاهد و حرم مطهر در آخرین پنجشنبه سال 26 اسفند و جمعه 27 اسفند، قطارهای خط یک به شرح زیر به مقصد ایستگاه حرم مطهر و بالعکس اعزام خواهند شد:

- پنجشنبه: اعزام تمامی قطارهای خط یک به ایستگاه حرم مطهر با فاصله گذر هر پنج دقیقه یک قطار.

- جمعه: اعزام یک در میان قطارها به ایستگاه حرم مطهر.

لازم به توضیح است در صورت نیاز اعزام قطارهای فوق‌العاده نیز پیش‌بینی‌ شده است.

ضمنا برنامه حرکت قطارها در خطوط دو، چهار و پنج مترو تهران در روزهای مذکور هیچ تغییری نداشته و طبق جداول زمان بندی قبلی خواهد بود.