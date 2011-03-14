به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین رافلو که این روزها خود را برای نقشآفرینی در فیلم "انتقامجویان" در نقش هالک آماده میکند، پس از آن در فیلم "رذل" نقش جو آلبانی پیانیست نامدار سبک جز را بر عهده خواهد گرفت.
"رذل" فیلمی مستقل است که جف پرایس تهیهکننده سینما این بار در مقام کارگردان آن را میسازد. تاپر لیلین و ایمی آلبانی دختر جو آلبانی فیلمنامه را بر اساس خاطرات روزانه ایمی نوشتهاند. این فیلمنامه فراز و نشیبهای زندگی آلبانی را به تصویر میکشد.
زندگی جو آلبانی مانند اغلب موسیقیدانهای سبک جز سرشار از فراز و نشیب بوده است. از فرازهای زندگی او میتوان به همکاریهایش با بزرگان موسیقی جز همچون مایلز دیویس، چارلی پارکر و چارلز مینگس اشاره کرد. نشیبهای زندگی آلبانی هم به اعتیاد او و دست و پنجه نرم کردنش برای رهایی از اعتیاد اشاره کرد.
او در دهههای 1960 و 1970 در دوران اوج خود به سر میبرد. رافلو اعلام کرده از اواخر امسال تمرینهایش برای نواختن پیانو را آغاز میکند.
مارک رافلو بازیگر آمریکایی به زودی در فیلم سینمایی "رذل" نقش یک پیانیست را بازی میکند.
به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین رافلو که این روزها خود را برای نقشآفرینی در فیلم "انتقامجویان" در نقش هالک آماده میکند، پس از آن در فیلم "رذل" نقش جو آلبانی پیانیست نامدار سبک جز را بر عهده خواهد گرفت.
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