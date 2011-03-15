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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۴۲

اختصاصی مهر /

اشتباه انگلیسیها در اعلام رقم تغییر محورزمین/ زمین 10سانتیمتر جابجا شد

اشتباه انگلیسیها در اعلام رقم تغییر محورزمین/ زمین 10سانتیمتر جابجا شد

سایتهای انگلیسی اعلام کردند که زلزله ژاپن محور زمین را 10 اینچ (25 سانتیمتر) تغییر داده است در حالی که آنتونیو پیرسانتی سرپرست تیم تحقیقاتی موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا از این اشتباه پرده برداشت و تاکید کرد این جابجایی 10 سانتیمتر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا به سرپرسی "آنتونیو پیرسانتی" روز 11 مارس ساعاتی پس از وقوع زلزله 8.9 ریشتری ژاپن اعلام کردند که در اثر این زمین لرزه محور زمین حدود 10 سانتیمتر جابجا شده است.

خبرگزاری مهر نیز با استناد به سایتهای ایتالیایی چون "لارپوبلیکا"، "آنسا" و "کورییره دلا سرا" 10 سانتیمتر را به عنوان رقم جابجایی محور زمین اعلام کرد.

این در حالی است که برخی سایتهای انگلیسی از جمله "تلگراف"، "میرور" و "دیلی میل" به اشتباه این رقم را معادل 10 اینچ (25 سانتیمتر) اعلام کردند. هرچند برخی دیگر از سایتها از جمله International Business Times AU و "ولز آنلاین" با استناد به همین تحقیقات از رقم 4 اینچ (10 سانتیمتر) استفاده کردند.

برخی از سایتهای آمریکایی از جمله "نیویورک تایمز" و "شیکاگو تریبون" نیز با استناد به نتایج تحقیقات دیگری که در لابراتوار  Jet Propulsion ناسا انجام شده است جابجایی محور زمین را حدود 6.5 اینچ (حدود 16 سانتیمتر) اعلام کردند.

به دنبال اشتباهی که سایتهای انگلیسی در استفاده از واحد اندازه گیری "اینچ" به جای "سانتیمتر" به وجود آوردند، خبرنگار مهر در تماسی با سرپرست تیم تحقیقاتی جویای حقیقت موضوع شد.  

پیرسانتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر عدد 10 سانتیمتر را تایید و خاطرنشان کرد: نتایج تحقیقات این موسسه جابجایی محور زمین را 10 سانتیمتر و نتایج تحقیقات ناسا این رقم را 16 سانتیمتر نشان می دهد اما عدد 25 سانتیمتر در اثر اشتباه تغییر واحدها به وجود آمده است.

کد مطلب 1273912

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