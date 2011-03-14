اخبار جشنواره فیلم کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "مزرعه آبی" حسین مختاری، "سلام نابغه" جواد مزدآبادی، "مانگرو" مهدی صباغ‌زاده، "در انتظار ناخدا" ابوالفضل شکیبا، "طلاق به سبک ایرانی" فرید کلهری، "هشتمین روز" بهروز فرجی، "دو راهی" حسن لفافیان، "ماه از روی سکو" حسن لفافیان، "رها" بشیر آزادپور، "میان ماندن و رفتن" بهروز شعیبی، "پس از مه" بهرام صحیحی، "همسنگار" احسان عبدی‌پور، "چهاربهار" شادروان محمدرضا اعلامی، "ساحل گمشده" علی کلانتری و "افسانه 98" احسان عبدی‌پور از فیلم‌های بخش مسابقه سینما ویدئویی هستند.

*عناوین فیلم­های تولیدی بین‌­الملل نوعی نگاه جشنواره کیش اعلام شد

عناوین فیلم‌های تولیدی بین‌الملل نوعی نگاه جشنواره کیش اعلام شد. این آثار با حمایت جشنواره بین‌المللی فیلم کیش توسط فیلمسازانی از کشورهای مختلف منطقه تولید شده‌اند.

"گوسفندکشان" ناصر رحمان از تاجیکستان، "قورستان" نظامی عباس از آذربایجان، "مزار شریف" بصیرعابد از افغانستان، "سرنوشت شاعر" لاله یونس آخونوا از تاجیکستان، "پازیدیک" شامیل علی یف از آذربایجان، "ملانصرالدین" متین آوداک از ترکیه، "ویکتور"علا قبسیی از لبنان، "راه­ ابریشم" سهراب راعف از تاجیکستان، "خان سرایی" میربالا سلیم لی از آذربایجان، "غریبه" سادات شاهین از ترکیه، "جبل عامل" میثم الشامی از لبنان، "میرسیدعلی همدانی" معروف عاقل اف از تاجیکستان، "نظامی" نگارعمران آوا از آذربایجان، "عاشورا" مراد پی از ترکیه، "ارشی سورا" هادی شتیلا ازلبنان، "لاهیج" مهربان علی اکبرزاده از آذربایجان، "نوروز مبارک باد" منیره شهیدی از تاجیکستان، "مینیاتور" کمیل کوک از ترکیه، "آتشگاه" المان شیدایف از آذربایجان، "مزار بشارا" مهدی بمانی از تاجیکستان، "بی بی هیبت" رضا الماسی از آذربایجان تولیدات بخش بین‌الملل نوعی نگاه هستند.

*عشیری: سینمای ایران از بازارهای سینمایی کشورهای منطقه غفلت کرد

یزدان عشیری معاون ارتباطات و تبلیغات جشنواره بین‌المللی فیلم کیش گفت: سینمای ایران با تمام درخشش در جهان و با همه ظرفیت‌هایی که داشته و دارد متاسفانه در منطقه و در بازارهای سینمایی و فرهنگی و هنری کشورهای منطقه جایی باز نکرده است.

وی ادامه داد: این سینما با تنوع، کثرت وغنایی که دارد قادر است در سطح کشورهای منطقه جریان ساز باشد و سفیر فرهنگ و هنر ایران در این کشورها شود اما از سوی مسئولان سینمایی و حتی رایزنان فرهنگی غفلت شده یا اقدامات اساسی، ماندگار و تاثیرگذاری صورت نگرفته است.