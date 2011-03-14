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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

اخبار جشنواره فیلم کیش

اخبار جشنواره فیلم کیش

اعلام فیلم‌های بخش مسابقه سینما ویدئو، تولیدات بخش نوعی نگاه در حوزه بین‌الملل و نگاه معاون ارتباطات و تبلیغات جشنواره فیلم کیش جدیدترین رویدادهای این جشنواره است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "مزرعه آبی" حسین مختاری، "سلام نابغه" جواد مزدآبادی، "مانگرو" مهدی صباغ‌زاده، "در انتظار ناخدا" ابوالفضل شکیبا، "طلاق به سبک ایرانی" فرید کلهری، "هشتمین روز" بهروز فرجی، "دو راهی" حسن لفافیان، "ماه از روی سکو" حسن لفافیان، "رها" بشیر آزادپور، "میان ماندن و رفتن" بهروز شعیبی، "پس از مه" بهرام صحیحی، "همسنگار" احسان عبدی‌پور، "چهاربهار" شادروان محمدرضا اعلامی، "ساحل گمشده" علی کلانتری و "افسانه 98" احسان عبدی‌پور از فیلم‌های بخش مسابقه سینما ویدئویی هستند.

*عناوین فیلم­های تولیدی بین‌­الملل نوعی نگاه جشنواره کیش اعلام شد

عناوین فیلم‌های تولیدی بین‌الملل نوعی نگاه جشنواره کیش اعلام شد. این آثار با حمایت جشنواره بین‌المللی فیلم کیش توسط فیلمسازانی از کشورهای مختلف منطقه تولید شده‌اند.

"گوسفندکشان" ناصر رحمان از تاجیکستان، "قورستان" نظامی عباس از آذربایجان، "مزار شریف" بصیرعابد از افغانستان، "سرنوشت شاعر" لاله یونس آخونوا از تاجیکستان، "پازیدیک" شامیل علی یف از آذربایجان، "ملانصرالدین" متین آوداک از ترکیه، "ویکتور"علا قبسیی از لبنان، "راه­ ابریشم" سهراب راعف از تاجیکستان، "خان سرایی" میربالا سلیم لی از آذربایجان، "غریبه"  سادات شاهین از ترکیه، "جبل عامل" میثم الشامی از لبنان، "میرسیدعلی همدانی" معروف عاقل اف از تاجیکستان، "نظامی" نگارعمران آوا از آذربایجان، "عاشورا" مراد پی از ترکیه، "ارشی سورا" هادی شتیلا ازلبنان، "لاهیج" مهربان علی اکبرزاده از آذربایجان، "نوروز مبارک باد" منیره شهیدی از تاجیکستان، "مینیاتور" کمیل کوک از ترکیه، "آتشگاه" المان شیدایف از آذربایجان، "مزار بشارا" مهدی بمانی از تاجیکستان، "بی بی هیبت" رضا الماسی از آذربایجان تولیدات بخش بین‌الملل نوعی نگاه هستند.

*عشیری: سینمای ایران از بازارهای سینمایی کشورهای منطقه غفلت کرد

 یزدان عشیری معاون ارتباطات و تبلیغات جشنواره بین‌المللی فیلم کیش گفت: سینمای ایران با تمام درخشش در جهان و با همه ظرفیت‌هایی که داشته و دارد متاسفانه در منطقه و در بازارهای سینمایی و فرهنگی و هنری کشورهای منطقه جایی باز نکرده است.
 
وی ادامه داد: این سینما با تنوع، کثرت وغنایی که دارد قادر است در سطح کشورهای منطقه جریان ساز باشد و سفیر فرهنگ و هنر ایران در این کشورها شود اما از سوی مسئولان سینمایی و حتی رایزنان فرهنگی غفلت شده یا اقدامات اساسی، ماندگار و تاثیرگذاری صورت نگرفته است.
 
به گفته عشیری جشنواره کیش در این راستا و با نگاه به مقتضیات منطقه‌ای طرح راهبردی و استراتژیک است و می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازها در این حوزه باشد و با توجه به اشتراکات فرهنگی، هویتی و آئینی که با بسیاری از این کشورها داریم این برنامه جواب درخور خواهد گرفت.
 
معاون ارتباطات و تبلیغات جشنواره بین‌المللی فیلم کیش عنوان کرد: جشنواره بدون شک تاثیرگذار است و می‌تواند جریان تازه‌ای را در نگاه به مناطق آزاد کشور ایجاد نماید. تا همین جا و در گام اول این حرکت دهها فیلمساز و نویسنده را جذب خودش کرده و تداوم آن هم برکات بسیاری برای این مناطق و اساسا، رونق و رشد و اعتلای سینمایی توریستی و بومی ما دارد.
 
عشیری با بیان اینکه متاسفانه سینمای ایران در قرنطینه شهر و تهران گرفتار شده خاطرنشان کرد: سرزمین ایران با برخورداری از گستره لایتناهی زیبایی و شگفتی، هویت بومی و فرهنگی و آیینی جایی در این سینما ندارد. جشنواره کیش دست کم می‌تواند راهی را نشان دهد که سینمای ایران از موهبت بی‌شمار موضوعات و مضامین و مفاهیم مناطق مختلف کشور و تنوع فرهنگ و رنگارنگی آئینها بهره‌مند شود.
کد مطلب 1273916

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