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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

اختصاصی مهر/

جلسه امروز شورای پول و اعتبار لغو شد/ بررسی بسته پولی ؛ چهارشنبه

جلسه امروز شورای پول و اعتبار لغو شد/ بررسی بسته پولی ؛ چهارشنبه

عضو شورای پول و اعتبار از لغو جلسه امروز عصر این شورا برای بررسی بسته سیاستی - نظارتی سال 90 سیستم بانکی خبر داد و گفت: این نشست به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شده است.

سیدکاظم دلخوش در گفتگو با مهر از لغو جلسه امروز عصر شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته سیاستی - نظارتی سال آینده بانک مرکزی خبر داد و گفت: این جلسه به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شده است.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص دلیل لغو این نشست، اظهار داشت: دلیل خاصی وجود ندارد و شورا تصمیم گرفته است تا نشست خود را در روز چهارشنبه برگزار نماید.

همچنین یکی دیگر از اعضای شورای پول و اعتبار نیز در گفتگو با مهر ضمن تایید لغو نشست امروز عصر شورای پول و اعتبار، گفت: در روزهای آینده نشست پایانی این شورا برای بررسی بسته سیاستی - نظارتی سال آینده بانک مرکزی و همچنین تعیین نرخ سود بانکی برگزار و نتیجه آن مشخص خواهد شد.

به گزارش مهر، در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار طی هفته گذشته تصمیم گیری شده بود تا با برگزاری نشست عصر امروز دوشنبه، بسته سیاستی - نظارتی سال آینده و تعیین نرخ سود بانکی صورت پذیرد.

کد مطلب 1273917

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