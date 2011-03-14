جلسه امروز شورای پول و اعتبار لغو شد/ بررسی بسته پولی ؛ چهارشنبه

سیدکاظم دلخوش در گفتگو با مهر از لغو جلسه امروز عصر شورای پول و اعتبار برای بررسی بسته سیاستی - نظارتی سال آینده بانک مرکزی خبر داد و گفت: این جلسه به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شده است.

عضو شورای پول و اعتبار در خصوص دلیل لغو این نشست، اظهار داشت: دلیل خاصی وجود ندارد و شورا تصمیم گرفته است تا نشست خود را در روز چهارشنبه برگزار نماید.

همچنین یکی دیگر از اعضای شورای پول و اعتبار نیز در گفتگو با مهر ضمن تایید لغو نشست امروز عصر شورای پول و اعتبار، گفت: در روزهای آینده نشست پایانی این شورا برای بررسی بسته سیاستی - نظارتی سال آینده بانک مرکزی و همچنین تعیین نرخ سود بانکی برگزار و نتیجه آن مشخص خواهد شد.

به گزارش مهر، در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار طی هفته گذشته تصمیم گیری شده بود تا با برگزاری نشست عصر امروز دوشنبه، بسته سیاستی - نظارتی سال آینده و تعیین نرخ سود بانکی صورت پذیرد.