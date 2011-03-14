تصویر ردپای ایستگاه فضایی و شاتل ناسا در آسمان شب

به گزارش خبرگزاری مهر، تا به حال برای بسیاری از افراد پیش آمده که شاهد عبور سریع ستاره ای از میان آسمان بوده اند، اما نام آن را نمی دانسته اند مانند این دو رد درخشان که در اثر عبور اجرامی نورانی در آسمان به جا مانده اند، با این تفاوت که این دو ستاره نیستند، بلکه اجرام دست ساز بشر هستند.

آنچه در این تصویر دیده می شود فضاپیمایی است که در مدار پایین زمین در حرکت بوده و نور خورشید را در حالی که هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین می گردد، باز می تاباند.

خط درخشان بالایی ایستگاه فضایی بین المللی و خط ممتد و درخشان پائینی شاتل فضایی ناسا دو ساعت پس از جدا شدن از ایستگاه است که با فاصله ای کم از یکدیگر در روزی که شاتل دیسکاوری برای آخرین بار از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شد، در آسمان نسبتا تاریک دیده می شوند. با تغییر پیدا کردن جهت و زاویه حرکت این دو جرم، درخشندگی بازتاب نور خورشید بر روی آنها گاه به صورت ناگهانی تغییر پیدا می کند.

منبع دیگری که می تواند در آسمان درخشش قابل توجهی را به وجود آورد، ماهواره ارتباطاتی "ایریدیوم" است که قدرت بازتاب آن به اندازه ای شدید است می تواند از دیگر اجرام آسمانی درخشانتر به نظر می آید.

بر اساس گزارش ناسا، این تصویر هفته گذشته از مسیر حرکت دو جرم غیر طبیعی و دست ساز بشر به ثبت رسیده است، در آن زمان شاتل دیسکاوری به تازگی از ایستگاه فضایی جدا شده بوده است. در کنار رد پای این دو جرم غیر کیهانی، می توان صور فلکی مختلف از قبیل خرس بزرگ و شیر را مشاهده کرد.