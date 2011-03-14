به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جابر قره داغی افزود: مصدومان ایام چهارشنبه ‌سوری بیشتر به اورژانس ارجاع می‌شوند و سازمان پزشکی قانونی کشور آمار دقیقی از مجروحان ندارد اما آمار مرگ ناشی از این حوادث را باید سازمان پزشکی قانونی اعلام کند.

وی در خصوص تشکیل پرونده برای افراد رهگذر که بر اثر انفجار مواد محترقه آسیب می‌بینند، تصریح کرد: متأسفانه تاکنون آمار دقیقی در این زمینه در سازمان پزشکی قانونی جمع‌آوری نشده است به همین دلیل نمی‌توانیم آمار با ارزشی در این خصوص ارائه کنیم ولی می‌توانیم بگوییم کسانی که در این رابطه به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، بسیار کم هستند.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی افزود: معمولا افرادی که بر اثر قصور اشخاص دیگر در حوادث چهارشنبه آخر سال مجروح شده‌اند اعلام شکایت می‌کنند. اما از آنجا که بیشتر افراد خودشان در مصدومیت خود دخالت دارند، بنابراین شکایت و تشکیل پرونده در پزشکی قانونی و بررسی مصدومیت معنایی ندارد.

قره داغی یادآور شد: تفکیک آمار مربوط به حوادث ناشی از سوختگی در پزشکی قانونی بسیار دشوار است. زیرا افرادی که به دلیل سوختگی‌ فوت می‌کنند به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود اما در قانون تعریف نشده که این سوختگی‌ها در پزشکی قانونی تفکیک و مشخص شود که نوع آتش‌سوزی اندام اشخاص به دلیل حوادث چهارشنبه‌سوری بوده یا سایر موارد.

وی با اشاره به تصمیم پزشکی قانونی در خصوص تفکیک و جمع‌آوری آمار مربوط به چهارشنبه آخر سال افزود: سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما بر اثر صدمات ناشی از آتش‌سوزی و استفاده از مواد محترقه در شب چهارشنبه سوری سلامت و در مواقعی جان خودشان را از دست می‌دهند و در مواردی نیز اعضای حیاتی افراد مانند چشم و قسمت زیادی از پوست صورت و دستشان به طور جدی آسیب می‌بیند، ولی آمار موجود در این زمینه نسبت به آمار واقعی بسیار کمتر است زیرا اکثر این صدمات به خاطر قصور اشخاص صورت می‌پذیرد و به تبع آن افراد نمی‌توانند شکایت کنند. بنابراین پرونده‌های بسیار کمی به پزشکی قانونی در این خصوص ارجاع می شود که گویای وسعت حوادث چهارشنبه‌سوری نیست.

قره داغی خاطرنشان کرد: در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تصمیم داریم در این رابطه جدی‌تر عمل کنیم و سعی داریم که آمار صدمات ناشی از چهارشنبه ‌سوری سال 89 را که به صورت جراحات و صدمات بدنی و یا به شکل فوتی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند، استخراج کرده و در این زمینه اطلاع‌رسانی کنیم.