موزه چهار فصل اراک؛ خاطره ای از عروسیهای سنتی این دیار

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حمام موزه چهار فصل اراک از آثار مربوط به دوره قاجار در اراک است که علاوه بر سبک زیبا و منحصر بفرد خود ، دارای پیچ در پیچهای جالبی است که مخاطب را به این فکر وا می دارد ، مردمان روزگاران گذشته چگونه به این حمام می آمدند و از آن استفاده می کردند.

با نزدیکی شدن به تعطیلات نوروز مسئولان این موزه آماده حضور گردشگران شدند و البته کمتر گردشگری است که به اراک بیاید و تماشای این موزه را از خود دریغ کند.

یکی از شانس های این موزه قرار گرفتن در مرکز شهر اراک در خیابان شهید بهشتی و نرسیده به سه راه ارامنه اراک است.

معماری منحصر بفرد حمام موزه

این حمام برای اینکه بتواند از آب جاری استفاده کند چند متر از سطح زمین و خیابان مجاور خود گودتر است.



رختکن این حمام با کاشی های زیبای هفت رنگ تزیین شده و سقف آن به صورت گنبدی شکل بوده و از طریق 8 ستون استوار است. این ستونها دارای پیچگاههای دیدنی و کاشی های منقوش به گل و مرغ است.

این حمام به عنوان موزه مردم شناسی استان مرکزی شناخته می شود و در آن آثار تاریخی و باستانی استان نگهداری می شود.

وجود آدمک هایی به شکل زنان و مردان دوره قاجار اراک و نشان دادن بخشهایی از مراحل حمام معمولی و حمام عروس و داماد از نکات دیدنی این موزه است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند.



سنگ نوشته ها و سفالهای قدیمی مربوط به دورهای پیش از اسلام و پس ازآن ، صنایع فلزی و ابزار آلات خانگی قدیمی ، مجسمه و... از دیگر آثار دیدنی این مجموعه است.

احترام به اقلیت های دینی در ساخت حمام

بینانگذار این حمام شخصی به نام حاج محمد ابراهیم خوانساری است که در ساخت آن به اقلیت های دینی که در اراک زندگی می کردند احترام گذشاته است.

این حمام داذای سه بخش حمام زنانه، مردانه و اقلیت دینی است که از هم تفکیک شده است.



موزه چهار فصل اراک به دلیل زیبایی و قرار گرفتن در مرکز شهر ، همواره مسافران استان مرکزی و شهر را به سمت خود جلب کرده است.

موزه روایتی از هزاره دوم تا 200 سال پیش

این مکان دیدنی از سال 1373 ‪ به محل نگهداری اشیا و اسناد قدیمی تبدیل شده و هم اکنون متجاوز از هزار قطعه اشیای کهن شامل سلاح ، سکه ظروف سفالی ابزار زندگی و شکار و سنگواره از هزاره دوم و سوم پیش از میلاد و دوران بعد از اسلام در این گنجینه نگهداری می‌شود.

از 9 سال پیش هم 12 پیکره که نمایشگر شغل های منطقه در دوره قاجار است در این موزه نصب شده است.



در سربینه زنانه این حمام نیز با نصب هشت پیکره زنانه، مراسم حنابندان عروس که از رسم‌های رایج دوران قاجاریه در اراک بوده به نمایش گذاشته شده است.

حال و هوای مکان این موزه با تزیینات و معماری جذاب زیبایی و ارزش این گنجینه را دوچندان کرده است.



نقوش چهار فصل در حمام موزه

وجه تسمیه این بنای کهن به "چهارفصل" به واسطه نقوشی از فصول چهارگانه سال‌است که در چهارگوشه‌این‌حمام توسط دستان باذوق هنرمندان نقاش و کاشیکار حک شده است.



ساختمان این حمام قدیمی دارای دو قسمت مجرا برای استحمام مردان و زنان بوده و شکل طراحی بنای آن در نوع خود کم نظیر است. کاشی‌های به کار رفته در سربینه حمام چهارفصل بارنگهای متنوع و جذاب همراه با پیچکهای زیبای ستونهای آن در جای جای این حمام جلوه‌خاصی به آن داده است.



سربینه قسمت مردانه حمام با کاشی خشت هشت رنگ مزین شده و هشت ستونی که گنبد اصلی بر روی آن قرار گرفته با پیچشهای بسیار زیبا و کاشی کاری طرح بوته و گل به طرز شگفت انگیزی چشم نواز است.

قسمت زنانه این حمام نیز دارای سربینه واحد بوده و گرمخانه آن بخش‌های خصوصی و عمومی را شامل می‌شود.

این گرمابه قدیمی با مساحتی بالغ بر یک هزار و ‪ 600 متر مربع در مرکز شهر اراک واقع شده و در ساخت آن از مصالحی نظیر سنگ، آجر ، کاشی و چوب بهره گرفته شده است.

رختکن هشت ضلعی رنگ در رنگ حمام

کف واحدهای معماری این گرمابه نسبت به سطح خیابان سه متر پایین تر است و این اختلاف سطح باعث می‌شده بدون صرف هزینه آب از کهریز همجوار حمام به داخل خزینه هدایت شود.





رختکن حمام چهارفصل ‌اراک فضای هشت ضلعی است که به وسیله هشت ستون استوار است که ستونها و دیواره‌های رختکن به شکلی زیبا با کاشیها و خشتهای قالبی در رنگهای زرد، آبی، سبز، سفید، مشکی، خاکستری، قرمز و نارنجی تزیین شده است.

موضوعات و طرح های کاشی ها شامل انواع گل و بوته، درختان انگور ، سرو و صنوبر، مناظری از رودخانه‌ها و چشمه‌ها و شاخه‌های گل با پرندگان در میان آنها، جدال شیرو گاو و یا شیر و اژدهای چندسر وافرادنظامی ب‌صورت ایستاده با شمشیرهای کشیده است.



گلخن این حمام قدیمی بین بخش ساختمانی گرمابه مردانه و زنانه واقع شده که ازاین طریق خزینه‌های واقع در شمال (قسمت مردانه) و جنوب (قسمت زنانه) گرم می‌شده و این گرما در مجموع چهار معبر را شامل می‌شده است.

بخش زنانه این حمام نیز دارای یک جامه کن هشت ضلعی به قطر هفت متر است که بدون استفاده از ستون و یا گوشواره با مهارتی خاص به شیوه دوره چینی زیرگنبد و سپس گنبد بنا شده است.

وجود یک سربینه با یک گرمخانه دیگر برای استفاده اقلیتهای مذهبی‌از دیگر ویژگیهای این حمام تاریخی است.

حمام موزه چهار فصل در سال 1355 به شماره 1339 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و هم اکنون اماده استقبال از گردشگران نوروزی است.