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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

مشترکان آب و فاضلاب نمین 470 میلیون ریال بدهکار هستند

مشترکان آب و فاضلاب نمین 470 میلیون ریال بدهکار هستند

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل با اشاره به مشکلات موجود در امور آبفا نمین گفت: هم اکنون این شرکت از مشترکان خود در شهرستان نمین 470 میلیون ریال مطالبات معوقه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالحسین حسن زاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر آب و فاضلاب شهرستان نمین اظهار داشت: با توجه به جمعیت و درصد مشترکان این رقم قابل توجه بوده و باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح مطالبات را کاهش و درصد وصولی شرکت را افزایش داد.

وی وصول مطالبات را در راستای تسریع پروژه های آبرسانی در سطح استان ضروری دانست و اضافه کرد: اگر درصد وصول درآمد شرکت از 100 درصد بالاتر رود به همان میزان نیز انجام پروژه ها تسریع خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همچنین خواستار اختصاص اعتبارات حمایتی از سوی فرمانداری این شهرستان به شهرهای جدید که بافت روستایی در آنها حاکم است، شد و افزود: اخذ ماده 32 فاضلاب شهر نمین نیز از طریق استانداری و شرکت آبفا استان در حال پیگیری است.

فرماندار نمین نیز در این جلسه طی سخنانی ابراز داشت: در حال حاضر اجرای شبکه فاضلاب در تمام شهرستانهای استان و عدم ایجاد آن در این شهرستان نارضایتیهایی در بین مردم ایجاد کرده است.

سید تقی دریتیم با تاکید بر ضرورت توسعه شبکه آبرسانی به شهرهای تابعه نمین تصریح کرد: در سال آینده برای ایجاد فاضلاب و آبرسانی به روستاهی شهرهای آبی بیگلو و عنبران اعتبارات لازم تامین خواهد شد.

در پایان این مراسم نیز با قدردانی از زحمات مدیر اسبق امور آبفا شهرستان نمین، مرتضی رنجبر به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب این شهرستان معرفی شد.

کد مطلب 1273932

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