مشترکان آب و فاضلاب نمین 470 میلیون ریال بدهکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالحسین حسن زاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر آب و فاضلاب شهرستان نمین اظهار داشت: با توجه به جمعیت و درصد مشترکان این رقم قابل توجه بوده و باید با برنامه ریزی و مدیریت صحیح مطالبات را کاهش و درصد وصولی شرکت را افزایش داد.

وی وصول مطالبات را در راستای تسریع پروژه های آبرسانی در سطح استان ضروری دانست و اضافه کرد: اگر درصد وصول درآمد شرکت از 100 درصد بالاتر رود به همان میزان نیز انجام پروژه ها تسریع خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همچنین خواستار اختصاص اعتبارات حمایتی از سوی فرمانداری این شهرستان به شهرهای جدید که بافت روستایی در آنها حاکم است، شد و افزود: اخذ ماده 32 فاضلاب شهر نمین نیز از طریق استانداری و شرکت آبفا استان در حال پیگیری است.

فرماندار نمین نیز در این جلسه طی سخنانی ابراز داشت: در حال حاضر اجرای شبکه فاضلاب در تمام شهرستانهای استان و عدم ایجاد آن در این شهرستان نارضایتیهایی در بین مردم ایجاد کرده است.

سید تقی دریتیم با تاکید بر ضرورت توسعه شبکه آبرسانی به شهرهای تابعه نمین تصریح کرد: در سال آینده برای ایجاد فاضلاب و آبرسانی به روستاهی شهرهای آبی بیگلو و عنبران اعتبارات لازم تامین خواهد شد.

در پایان این مراسم نیز با قدردانی از زحمات مدیر اسبق امور آبفا شهرستان نمین، مرتضی رنجبر به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب این شهرستان معرفی شد.