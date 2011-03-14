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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

محور زنجان - بیجار بازگشایی شد

محور زنجان - بیجار بازگشایی شد

زنجان - خبرگزاری مهر: محور زنجان در گردنه سعیدآباد که به علت ریزش کوه مسدود شده بود با تلاش ماموران راهداری و پلیس راه بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صبح روز شنبه در اثر بارندگی و سست شدن سنگ‌های ترانشه در گردنه سعیدآباد (کیلومتر 55 محور زنجان ـ بیجار) کوه ریزش و موجب مسدود شدن این محور شده بود که با تلاش ماموران راه داری و پلیس راه بازگشایی شد.
 
  در پی این حادثه  عوامل راهداری وپلیس راه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند وعملیات ریزش برداری آغاز شد . خوشبختانه این حادثه خسارات جانی ومالی در پی نداشت.
 
بعد از مسدود شدن این محور، امکان تردد برای خودروهای سواری و اتوبوس از راه فرعی تا باز شدن محور اصلی مسیر شد که با توجه به بسته بودن دو طرف محور، ریزش‌برداری به‌سختی صورت گرفت، ولی علی‌رغم وجود چنین شرایطی، عوامل راهداری استان موفق شدند محور مسدود شده را در ساعت 20 همان روز و بعد از 15 ساعت کار بی‌وقفه باز کنند.
 
 در حال حاضر محور زنجان ـ بیجار باز بوده و تردد در آن به‌خوبی انجام می‌گیرد.
کد مطلب 1273948

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