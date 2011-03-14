اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات کاراته قهرمانی شهرستان ارومیه در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در سالن شماره یک ورزشگاه تختی با حضور 200 نفر کاراته کار در قالب 15 باشگاه برگزار و نفرات برتر به شرح ذیل معرفی شدند.

در رده سنی نونهالان علی محمد عیاری، رضا علی نژاد، محمد مهدی رضایی، امین آقانژاد، امیر حسین ابرازه، حامد علیزاده، امیر رضا وکیلی و میلاد قلیزاده به ترتیب در وزنهای منهای 22، 25، 28، 31، 37، 40؛ 46 و 50 بعنوان نفرات برتر معرفی شدند.

همچنین در رده سنی نوجوانان، محمد حسین اکبری، صابر صالحی، عرفان پاشازاده، محسن عباس نژاد، جواد مهدی زاده، هادی طاهر پور، نیما صادقی، رضا داداشی و علیرضا حسنی در وزنهای منهی 27 تا منهای 50 نفرات برتر شناخته شدند.

رامین عزیزی، متین رسولی، محمد صدرا افشار لو، سعید گوزلی نیز در این دور از مسابقات در وزنهای منهای 55، 61، 68 و 76 نفرات برتر گروه جوانان" ب" شدند.

گروه جوانان الف مسابقات کاراته قهرمانی شهرستان ارومیه نیز میثم قیاسی، کیوان نبی پور، علی صمدی، سالار نوری و علی کاظمی افشار را در وزنهای منهای 52 تا 70 را بعنوان نفرات برتر خود شناخت.

میثم جوهری به مرحله نیمه نهایی مسابقات روئینگ مردان کشور راه یافت

مسابقات قهرمانی کشور روئینگ مردان دور مقدماتی در پایگاه قهرمانی سنگاچین بندرانزلی برگزار شد، که در گروه پنج دور مقدماتی ماده وزن آزاد با حضور پنج ورزشکار، میثم جوهری از آذربایجان غربی با زمان هشت دقیقه و 45 ثانیه و ولی الله بیگی از تیم ملی با زمان هشت دقیقه و 49 ثانیه توانست به مرحله نیمه نهایی راه یابند.

کسب مدال برنز توسط شمشیر باز بانوی آذربایجان غربی

سکینه نوری قهرمان شمشیرباز اسلحه اپه آذربایجان غربی در ادامه آخرین روز از رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند، ایران را بعد از 37 سال صاحب گردن آویز برنز کرد.

تیم اسلحه اپه دختران جوان کشورمان با شکست تیم ژاپن به مرحله نیمه نهایی راه یافته و در این مرحله با نتیجه 45 بر 43 مغلوب تیم چین تایپه شده وکه با قبول این شکست از راهیابی به فینال مسابقات بازماند و به مدال برنز بسنده کرد.

بهاره قیاس وند، مهسا پور رحمتی، و فریماه برزگر به همراه سکینه نوری ترکیب تیم کشورمان رادر این اسلحه تشکیل داده بودند.