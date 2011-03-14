دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظام رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی طراحی و در این بخش شاخصهای مورد نظر نهایی شد.

وی یادآور شد: طرح راد که مخفف مدل پیشنهادی برای رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور است برای تدوین مدلی برای رتبه بندی حوزه آموزش آکادمیک دانشگاههای علوم پزشکی کشور شکل گرفته و مراحل عملی آن تعیین شده است.

ممتازمنش اظهار داشت: جمع آوری اطلاعات از دانشگاهها و ستاد وزارت بهداشت، ارزیابی دقت و صحت اطلاعات و بررسی کامل بودن مستندات، تشکیل کمیته ارزیاب در وزارت بهداشت و تحلیل اولیه نتایج و ارایه بازخورد اولیه به دانشگاهها بخشی از عملیات اجرایی بود که تاکنون اجرا شد.

وی با اشاره به اهداف رتبه بندی آموزش دانشگاهها گفت: شناسایی نقاط ضعف و تلاش برای رفع موانع، هدایت دانشگاهها به سمت اهداف کلان بخش آموزش عالی کشور، حرکت به سوی دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور، افزایش روحیه همکاری در فضایی سالم و رقابتی و سرعت بخشیدن به بالندگی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از جمله اهداف این رتبه بندی است.

به گزارش مهر، شاخص های رتبه بندی آموزشی در پنج بخش تقسیم بندی شده است. شاخص های آموزش، مدیریت، واحدهای تابعه، معیارهای خاص، توجه به اهداف نقشه جامع علمی کشور از جمله این شاخص ها است.

جدول شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی