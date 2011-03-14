کریم اصفهانیان مسئول انتشارات این بنیاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: کتاب "نزهه العقول فی لطائف الفصول" نوشته سدیدالدین محمد عوفی تاریخ نگار و ادیب ایرانی قرن هفتم هجری با تصحیح زنده‌یاد ایرج افشار و همکاری جواد بشری آماده چاپ است.

به گفته وی این کتاب 285 صفحه دارد و شامل 40 فصل است. هر فصل از این کتاب که با 2 آیه و چند حدیث آغاز می‌شود، به یکی از مباحث مربوط به زندگی آدمی می‌پردازد و از این جمله می‌توان به این فصول اشاره کرد: در باب اعتراف، در باب تقوا، در باب ادب، در باب عدل، در باب نماز، در باب تفکر و در باب حلم.

اصفهانیان با اشاره به شیوه تهیه این اثر و تصحیح آن توسط استاد افشار، افزود: این کتاب به همراه نسخه‌هایی دیگر نزد حسین رهنما داماد عبدالعظیم قریب بوده و آنها را به کتابخانه آیت‌الله مرعشی اهدا کرده است. استاد افشار با توجه به اهمیت این نسخه از کتاب عوفی، از مسئولان کتابخانه مذکور درخواست کرده که آن را برای تصحیح و انتشار به صورت کتاب در اختیارش قرار دهند.

مسئول انتشارات بنیاد موقوفات افشار اضافه کرد: خوشبختانه عمر زنده‌یاد ایرج افشار آنقدر کفاف داد که کتاب "نزهه العقول فی لطائف الفصول" عوفی را تصحیح و آماده چاپ کند. این کتاب که قبلاً به صورت نسخه برگردان منتشر شده بود، در حال حاضر زیر چاپ است و تا چند روز دیگر به بازار می‌آید.

وی همچنین از انتشار یک اثر تصحیحی دیگر از زنده‌یاد افشار در روزهای آتی خبر داد و گفت: این کتاب به تخصص اصلی استاد افشار یعنی کتابشناسی اختصاص دارد و او نام کتاب را هم "پنج کتابشناسی ایران" گذاشته است.

به گفته اصفهانیان کتاب اخیر در واقع مجموعه‌ای است از پنج کتابی که در خارج از ایران و درباره کتابشناسی ایران نوشته شده است. بخشی از مطالب این کتاب از سه مستشرق معروف غربی شواب، زنکر و هنینگ است و بخش دیگر به مطالبی اختصاص دارد که درباره کتابشناسی ایران در مجله "کاوه" و نیز کتاب "فهرست کتاب‌های تاریخ و سیاست" چاپ شده است.