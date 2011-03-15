به گزارش خبرنگار مهر، "اسکلههای زمینی" عنوان مستندی چهار اپیزودی به کارگردانی رضا کردبچه است که با همکاری شبکه چهار و شهرداری تهران ساخته میشود، این مستند روایتی از پایانههای مسافربری در روزهای پایانی سال است. کردبچه با اشاره به این مطلب گفت: تصویربرداری این مستند سه روز آخر سال یعنی از 26 تا 29 اسفند ماه انجام میشود.
وی ادامه داد: دلیل انتخاب این سه روز تعداد مسافرانی بود که در این ترمینالها جابه جا میشوند. روزهای پایانی سال این ترمینالها حال و هوای دیگری دارد و زندگی در آنها جاری است. تا امروز مستندهای زیادی درباره سفر ساخته شده است که بیشترشان مونوگرافی است و اشاره به تجربیات فردی دارد اما این مستند فرصت خوبی را فراهم میکند تا نگاهی به چهار گوشه کشور خودمان داشته باشیم و فرهنگها و برخوردهای افراد مختلف را ببینیم.
این فیلمساز با تاکید بر اینکه "اسکلههای زمینی" با سه دوربین تصویر برداری میشود، افزود: به خاطر تعدد واکنشها از سه دوربین استفاده میکنیم تا کوچکترین اتفاقات را به تصویر بکشیم و شکل مستند گونه این فیلم را حفظ کنیم. ترمینالهای شرقع غرب، جنوب و بیهقی از لوکیشنهای ما برای فیلمبرداری است. در نهایت هم ماحصل این تصویربرداریها در چهار قسمت 30 دقیقهای از شبکه چهار پخش میشود.
کردبچه در پایان عنوان کرد: در این کار برخلاف مستندهای دیگر که کارگردان تصور میکند به خاطر روایت مستند گونه فیلم باید بدون فیلمنامه و دکوپاژ کار را پیش ببرد، هم فیلمنامه نوشتهام و هم دکوپاژ "اسکلههای زمینی" را دارم. چهار، پنج ماه هم از نزدیک در این فضا بودم تا بتوانم با جزئیات آن آشنا شوم. اما به خاطر درنیامدن بعضی از تصاویر مجبور شدیم از سه نابازیگر هم استفاده کنیم تا کار طبیعیتر دربیاید.
عوامل این مستند عبارتند از کارگردان: رضا کردبچه، تصویربرداران: جلال صالح آبادی، ابوالفضل مختاریان و پاییزه سیار، بازیگران: ناصر بخشی، سحر نورالهی، وحید بنیاسعد، ملیحه زمانی و رضا کردبچه.
رضا کردبچه متولد 1354 است. وی پیش از این مستند "با دردهای میرقصد" را درباره بیماران ام اس ساخته است.
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