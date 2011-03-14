عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار صبای قم برابر پاس همدان گفت: در این بازی خوب بازی نکردیم اما اینکه توانستیم از شکست به تساوی برسیم، نتیجه خوبی برای ما به شمار می‌آید. ما مقابل ذوب آهن و استیل آذین خوب بازی کردیم و باختیم اما در مصاف با پاس به هیچ عنوان خوب نبودیم.

وی در خصوص دلایل خوب بازی نکردن تیم صبای قم گفت: زمین قم خوب نیست و نمی توانیم درخانه خود خوب بازی کنیم. این را بارها گفته‌ام. در بازی‌های گذشته بازیکنان انگیزه داشتند و زمین نمی توانست مانع آنها شوند اما این بار شرایط فرق می کرد. البته ما 6 بازیکن خود را نیز در اختیار نداشتیم که از کنار این مورد نباید به سادگی بگذرید.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم غیبت داود حقی را در شکست این تیم برابر پاس همدان تاثیرگذار خواند و گفت: داود حقی طراح تمرینات تیم ماست. او که نباشد، تیم ضربه می خورد. این خاص تیم ما نیست. از هر تیمی بازیکن طراح را بگیرند، لطمه خواهد خورد.

"مسائل مالی چقدر در افت تیم صبای قم تاثیرگذار بوده است؟"، ویسی در پاسخ به این پرسش گفت: مسائل مالی می تواند در افت یک تیم نقش داشته باشد، اما دلیل قطعی نیست. من قبول ندارم بازیکنان صبا به دلیل دریافت نکردن حق و حقوق شان بد بازی کنند.

وی افزود: خوشبختانه مسئولان باشگاه در تلاش هستند تا مشکلات مالی تیم به حداقل برسد و کارها به نحواحسن دنبال شود. طی روزهای اخیر 10 درصد از پیش قرارداد بازیکنان پرداخت شده و رقمی دیگر نیز تا پیش از تعطیلات نوروز به آنها پرداخت می شود. با این شرایط مسائل مالی نمی تواند بهانه‌ای برای ناکامی ما در سه هفته اخیر باشد.

ویسی خاطرنشان کرد: تیم صبا در جدول رده بندی دو پله سقوط کرده است. من از این سقوط نگران نیستم. امتیازات تیم‌ها به هم نزدیک است و می توانیم با دو پیروزی بازهم خود را در جدول بالا بکشیم.

تیم فوتبال صبای قم هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با تساوی در دیداری خانگی مقابل پاس همدان پشت سرگذاشت و با 34 امتیاز به رده هشتم جدول سقوط کرد.