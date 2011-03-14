اختصاص 120 لیتر سهمیه بنزین برای فروردین/ دلایل کسر بنزین از کارتها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در نشست خبری با اشاره به اختصاص 60 لیتر بنزین به عنوان سهمیه نوروزی، گفت: سهمیه بنزین نوروزی خودروها از ساعت 24 روز 25 اسفندماه برای تسهیل و تسریع در حمل و نقل عمومی مردم در ایام نوروز واریز می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین از اختصاص 60 لیتر بنزین برای ماه فروردین سال 90 خبر داد و افزود: سهمیه بنزین فروردین هم ساعت 24 روز 29 اسفند درکارتهای هوشمند سوخت واریز خواهد شد.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر در مجموع فروردین ماه امسال خودروها از 120 لیتر سهمیه بنزین با نرخ 400 تومانی برخوردار خواهند شد، اظهار داشت: با موافقت رئیس جمهور، برای فروردین ماه سال آینده در مجموع 540 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومانی به حدود 9 میلیون کارت هوشمند واریز خواهد شد.

وی با اعلام اینکه برای فروردین ماه سال آینده 500 لیتر سهمیه ماهانه با نرخ آزاد 700 تومانی در کارتهای هوشمند سوخت در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در حال حاضر هیچ محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین یکصد و چهارصد تومانی ذخیره سازی در کارتهای هوشمند سوخت دیده نشده است.

رویانیان همچنین در خصوص کسر سهمیه بنزین خودروها در برخی از جایگاه ها، توضیح داد: دولت هیچ برنامه ای برای کسر سهمیه بنزین سهمیه ای خودروها ندارد اما علت کسری 3 تا 4 لیتری سهمیه بنزین خودروها انجام عملیاتی ناقص سوخت گیری در جایگاه ها است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه سوخت گیری ناقص و شتاب در انجام عملیات استفاده از کارت هوشمند منجر به کاهش سهمیه بنزین خودروها می شود، بیان کرد: مردم باید برای سوخت گیری از جایگاهداران اطلاعات لازم را در خصوص استفاده از کارت هوشمند سوخت جویا شوند.

وی همچنین در خصوص احتمال اختصاص یارانه نقدی به ناوگان حمل و نقل توضیح داد: در حال حاضر یک بسته جدید خصوصی سازی در ناوگان حمل و نقل کشور تعریف شده است که پیش بینی می شود این بسته سال آینده در قالب لایحه ای به دولت تقدیم شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تاکید بر اینکه هدف از تصویب این طرح جدید خصوصی سازی توانمند سازی، افزایش حاشیه سود اقتصادی، متناسب سازی عرضه و تقاضا، جلب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و خصوصی و توسعه ناوگان حمل و نقل کشور است، تبیین کرد: برای سال آینده در مجموع حدود 5 هزار میلیارد تومان برای توسعه ناوگان مترو در کلان شهرهای کشور همچون تهران، اصفهان، تبریز، مشهد و کرج اختصاص پیدا می کند.

رویانیان با یادآوری اینکه در سال جاری در مجموع 36 دستگاه قطار و لوکوموتیو به ناوگان مترو تهران اضافه شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مترو تهران یک بدهی 30 میلیارد تومانی به بانک ملی دارد که در صورت پرداخت این بدهی امکان ترخیص برخی از واگن ها و لوکوموتیوها از گمرک فراهم می شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ طرحی در سطح دولت برای خصوصی سازی ناوگان حمل و نقل مصوب نشده است، گفت: بسته خصوصی سازی تدوین شده در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در حد پیشنهاد است که برای اجرا باید در سطح دولت تصویب و سپس ابلاغ شود.