وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مجموعه شعر گفت: در این کتاب 12 شعر با سبک‌های مختلف از جمله آزاد، چهار‌پاره و غیره نگارش شده و به زودی به دست ناشر سپرده می‌شود.

این شاعر با اشاره به اینکه هنوز نام مناسبی برای این کتاب انتخاب نکرده‌است، افزود: در این کتاب کودک با زبان حیوانات با آنها حرف می‌زند و هر حیوان را براساس شخصیت او بررسی می‌کند.

وی درباره شعر کودک و نوجوان در ایران اظهارکرد: این شعر از دهه شصت با رشد نسبتا خوبی برخوردار شد، به طوری که توانست جایگاه خود را به عنوان یک وسیله آموزشی در میان خانواده‌ها باز کند.

نیک‌‌طلب ادامه داد: شعری که با زبان، تخیل، درک و هیجان کودکان و نوجوانان تناسب داشته باشد، در یک جمله قابل فهم برای این گروه‌های سنی باشد، شعر کودک است.

این نویسنده با اشاره به اینکه شعر کودک را باید این قشر سنی به خوبی بفهمند،‌ادامه داد: این بخش مهم از ادبیات را باید به سمتی پیش ببریم که بتواند به جایگاه واقعی خود برسد.