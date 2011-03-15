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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ترویج فرهنگ حجاب و عفاف توسط 20 هزار مربی در کشور

ترویج فرهنگ حجاب و عفاف توسط 20 هزار مربی در کشور

رئیس جامعه بسیج کشور از ترویج فرهنگ حجاب و عفاف توسط 20 هزار مربی طی سال جاری در تمامی استانهای کشور خبر داد.

مینو اصلانی در گفتگو با خبرنگار  مهر افزود: در سال جاری شبکه ای از اساتید، نخبگان و صاحب نظران در حوزه عفاف و حجاب تشکیل شد که طی آن 52 هزار دختر در حوزه آسیب شناسی حجاب و عفاف با آموزشهای لازم آشنا شدند.

وی با اشاره به اینکه از میان افراد آموزش دیده 20 هزار نفر نیز برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف انتخاب شدند، گفت: این زنان به عنوان مربی، سخنران و کارشناس در مراکز آموزشی، دانشگاهها، مدارس و ... در سطح استانهای مختلف حاضر شده و نسبت به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف اقدام کردند.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: مربیان طی 6 ساعت به ترویج حجاب و عفاف و زیبایی شناختی آن پرداختند.

اصلانی گفت: چنانچه هر یک مربی 20 نفر را آموزش داده باشد در این صورت تعداد زیادی از دختران در سراسر کشور با این مباحث آشنا شده اند و امیدواریم شاهد تحول در موضوع عفاف و حجاب در کشور باشیم.

کد مطلب 1273989

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