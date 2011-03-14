دعوت ایران از پادشاه اردن با مقتضیات تحولات منطقه همخوانی ندارد

حمشت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ارزیابی خود از دعوت پادشاه اردن به ایران در شرایط کنونی تحولات کشورهای اسلامی در منطقه گفت: من معتقدم که نهضت دموکراسی خواهی در دنیای اسلام یک واقعیت است و آمریکاییها سعی می کنند این نهضت ها در روند اصلاحی خود سامان دهند ودر این راستا برخی زمامداران عرب هم در این مسیر با آمریکاییها همراه شده اند.

وی ادامه داد: من معتقدم در شرایط کنونی ایران باید برخوردی توام با ظرافت دیپلماسی با این موضوع داشته باشد و حتما با آن دسته از زمامداران دنیای اسلام ارتباط برقرار کنیم که نمایندگی ملت هایشان را به عهده دارند.

وی با بیان اینکه مباحثی که در کشورهای اسلامی شکل گرفته برای جمهوری اسلامی نیز جای سئوال دارد، افزود: این موضوعات نیز مطرح می شود که تا چه میزان مردم در حکومت های منطقه صاحب تاثیرند و دموکراسی به چه نتیجه ای رسیده است، در اردن هم مردم خواسته های برحقی دارند و در زمینه دموکراسی و اصلاحات عمیق که مردم خواستار آن هستند در این کشور مورد توجه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه ارتش اردن با زمامداران این کشور همراه است، افزود: اما بدنه اقتصادی و به ویژه مردم فلسطینی که در اردن شاهد تبانی مقامات سیاسی بوده اند از وضعیت کنونی ناراضی هستند و در چنین شرایطی من دعوت از پادشاه اردن را با مقتضیات موجود منطقه همخوان نمی بینم.

وی افزود: این دعوت در زمانی می تواند معنی داشته باشد که تحولی در اردن شکل بگیرد و ما ببینیم که نماینده واقعی مردم را دعوت می کنیم.

فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه باید ظرافت ها را در دعوت از پادشاه اردن در نظر بگیریم افزود: با توجه به تحولات منطقه و جنبش دموکراسی خواهی درمنطقه ایران باید در تعامل با سران سیاسی کشورها به گونه ای عمل کند که طالبان دموکراسی خواهی در منطقه دچار دل نگرانی از ایران به عنوان اولین کشوری که انقلاب در آن شکل گرفت، نشوند.