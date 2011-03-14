۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

تشکیل بنیاد شهید ناشی از دور اندیشی امام راحل بود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون استاندار خراسان رضوی گفت: تشکیل بنیاد شهید در زمانی که هنوز جنگ تحمیلی در کار نبود ناشی از دور اندیشی بنیانگداز جمهوری اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قاسم شعبانی عطار ظهر دوشنبه درهمایش معتمدین معین رابطین ایثارگران، روسای ادارات و اعضای کمیته مشورتی ایثارگران این شهرستان اظهارداشت: امروز بیش از پیش به برکت تشکیل این گونه ها بنیادها و نهادها همانند بنیاد شهید و بسیج مستضعفین، توسط امام خمینی (ره ) پی می بریم.

وی عزت، سرافزاری و آسایش امروز جامعه را به برکت خون شهیدان و جانفشانی ایثارگران عنوان کرد.

وی وظیفه ایثارگران و جانبازان را در حال حاضر بسیار سنگین تر از دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت : امروز باید با بصیرت و هوشیاری در همه صحنه ها حاضر و آماده برای حفظ از کیان انقلاب اسلامی باشیم.

فرماندار سبزوار نیز خطاب به مسئولان ادارات این شهرستان تاکید کرد: باید  نسبت به ایثارگران ادب و احترام را بجا آورده و برای رفع مشکلات آنها نهایت کوشش را انجام دهیم.

وی افزود: خدمت ما نباید با هیچگونه منتی همراه باشد و خدمت به این قشر وظیفه ما است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه موج بیداری در کشورهای اسلامی به برکت انقلاب اسلامی و با الگو گیری از این انقلاب است، افزود: ما مفتخریم و بر خود می بالیم که کشورها به دنبال الگوگیری از انقلاب اسلامی ما هستند.

وی همچنین با اشاره به قیام مردم لیبی و کشتار بی رحمانه قذافی اظهار داشت: حکام مستبد در کشورهای مسلمان می خواهند با کشتار و زور از قیام های مردمی و سرایت آن به سایر ملل مسلمان جلوگیری کنند.

مشاور فرماندار سبزوار در امور ایثارگران هم در این همایش گفت: مشکلات ایثارگران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با بازرسی از ادارات چنانچه برای هر یک از ایثارگران مشکلی وجود داشته باشد به رئیس مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

علی ارغیانی اظهار داشت: شهرستان سبزوار برای دومین سال پیاپی رتبه اول استان را در زمینه کمیته مشورتی ایثارگران در بین شهرستانها از آن خود کرده است.

علیرضا فیلسرایی معاون سازمان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سبزوار هم عمده تقاضا و خواسته ایثارگران را بحث اشتغال عنوان کرد و از مدیران دستگاه های اجرایی سبزوار خواست در صورت طرح این درخواست، برای رفع آن تلاش کنند.


 

کد مطلب 1273991

