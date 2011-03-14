تشکیل بنیاد شهید ناشی از دور اندیشی امام راحل بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قاسم شعبانی عطار ظهر دوشنبه درهمایش معتمدین معین رابطین ایثارگران، روسای ادارات و اعضای کمیته مشورتی ایثارگران این شهرستان اظهارداشت: امروز بیش از پیش به برکت تشکیل این گونه ها بنیادها و نهادها همانند بنیاد شهید و بسیج مستضعفین، توسط امام خمینی (ره ) پی می بریم.

وی عزت، سرافزاری و آسایش امروز جامعه را به برکت خون شهیدان و جانفشانی ایثارگران عنوان کرد.

وی وظیفه ایثارگران و جانبازان را در حال حاضر بسیار سنگین تر از دوران دفاع مقدس عنوان کرد و گفت : امروز باید با بصیرت و هوشیاری در همه صحنه ها حاضر و آماده برای حفظ از کیان انقلاب اسلامی باشیم.

فرماندار سبزوار نیز خطاب به مسئولان ادارات این شهرستان تاکید کرد: باید نسبت به ایثارگران ادب و احترام را بجا آورده و برای رفع مشکلات آنها نهایت کوشش را انجام دهیم.

وی افزود: خدمت ما نباید با هیچگونه منتی همراه باشد و خدمت به این قشر وظیفه ما است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه موج بیداری در کشورهای اسلامی به برکت انقلاب اسلامی و با الگو گیری از این انقلاب است، افزود: ما مفتخریم و بر خود می بالیم که کشورها به دنبال الگوگیری از انقلاب اسلامی ما هستند.

وی همچنین با اشاره به قیام مردم لیبی و کشتار بی رحمانه قذافی اظهار داشت: حکام مستبد در کشورهای مسلمان می خواهند با کشتار و زور از قیام های مردمی و سرایت آن به سایر ملل مسلمان جلوگیری کنند.

مشاور فرماندار سبزوار در امور ایثارگران هم در این همایش گفت: مشکلات ایثارگران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و با بازرسی از ادارات چنانچه برای هر یک از ایثارگران مشکلی وجود داشته باشد به رئیس مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

علی ارغیانی اظهار داشت: شهرستان سبزوار برای دومین سال پیاپی رتبه اول استان را در زمینه کمیته مشورتی ایثارگران در بین شهرستانها از آن خود کرده است.

علیرضا فیلسرایی معاون سازمان و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سبزوار هم عمده تقاضا و خواسته ایثارگران را بحث اشتغال عنوان کرد و از مدیران دستگاه های اجرایی سبزوار خواست در صورت طرح این درخواست، برای رفع آن تلاش کنند.



