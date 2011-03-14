تبدیل فناوری سینمایی به ابزاری برای آموزش پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که فیلم "127 ساعت" "دنی بویل" بر پرده سینماها نمایش داده شد، تماشای صحنه ای از فیلم که در آن "جیمز فرانکو" بازوی خود را با استفاده از یک تیغ قلمتراشی کُند قطع کرد، منجر به وحشت و ناراحتی شدید تماشاچیان شد.

اما زمانی که فردی به نام "جین کلینمن" که پزشکان و پرستاران آینده را در بیمارستان لوما لیندا در لس آنجلس آموزش می دهد، به تماشای این فیلم رفت به جای ناراحتی ایده ای در ذهنش شکل گرفت که این ایده اکنون به ابداع مدلهای انسانی برای آموزش دانشجویان پزشکی تبدیل شده است.

وی تصمیم گرفت از همکاری گاردنر استفاده کرده و از فناوری هایی که در کارهای او به چشم می خورد، برای ساخت مدلهایی طبیعی از بدن انسان استفاده کند که روزی می تواند جان بسیاری از انسانها را از مرگ نجات دهد.

گاردنر به همراه مدل سیلیکونی که از خود ساخته است

این دو با همکاری یکدیگر تجارتی را به نام Simureal راه اندازی کردند که در حال حاضر مدلهای سیلیکونی بدن انسان را با قیمتی کمتر و شباهت بیشتر به بدن واقعی به مراکز آموزش دانشجویان پزشکی ارائه می کند. در واقع تکنولوژی که روزی تنها می توانست تعداد فروش بلیطهای سینما را افزایش دهد، اکنون به ابزاری برای نجات جان انسانها تبدیل شده است.

گاردنر از دهه 1980 ساخت مدلهای انسانی را آغاز کرده است و تا به امروز مدلهای وی در بسیاری از فیلمها و سریالهای تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفته است، با این حال به دلیل طبیعی بودن بیش از حد این مدلها، امکان تشخیص آنها از اندام واقعی بدن وجود ندارد. در یکی از موارد صحنه بازسازی شده به اندازه ای واقعی بود که گروه کارگردانی و فیلمبرداری برای تحقیق درباره مرد بی خانمانی (شخصیت ساخته شده توسط گاردنر) که مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، توسط FBI بازخواست شد.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، توانایی های گاردنر با ابداع لاستیک سیلیکونی پیشرفت قابل توجهی یافته است زیرا این لاستیک نسبت به مواد لاتکس طبیعی تر به نظر می رسد. شرکت Simureal اکنون در حال ساخت نوزادان مکانیکی ویژه آموزشهای پزشکی است که رفتار و حرکاتی کاملا طبیعی دارند.