  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۵

علی پروین:

یاوری در استیل آذین اختیار تام دارد/ مثل کوه ایستاده‌ام تا از بحران خارج شویم

یاوری در استیل آذین اختیار تام دارد/ مثل کوه ایستاده‌ام تا از بحران خارج شویم

رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین با بیان اینکه یاوری در این تیم اختیار تام دارد، گفت: مثل کوه کنار هدایتی و استیل آذین هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین روز دوشنبه درباره انتخاب محمود یاوری به عنوان سرپرست و مدیر فنی باشگاه استیل آذین اظهار داشت: در جلسه ‌ی که با آقای هدایتی داشتم خودم آقای یاوری را به ایشان پیشنهاد دادم تا سکان هدایت استیل آذین را برعهده بگیرد که با تایید هدایتی این کار صورت گرفت.

وی افزود: یاوری با اختیار تام در تمامی مسائل فنی در استیل آذین شروع به کار می کند و من هم در کنار ایشان هستم. بعد از این انتصاب بود که یاوری به من زنگ زد و دقایقی با او گفتگو کردم.
وی درباره شرایط خودش نیز گفت: مثل یک کوه در پستی که در استیل آذین دارم در کنار این تیم، حسین هدایتی و محمود یاوری خواهم بود تا انشاالله استیل آذین از بحران خارج شده و نتایج دلخواه را بگیرد.
 
تیم فوتبال استیل آذین که در ابتدای فصل یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی لیگ دهم مطرح بود، در پایان هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر با 23 امتیاز در رده هفدهم جدول رده بندی قرار دارد و برای سقوط نکردن به لیگ دسته اول تلاش می کند.
کد مطلب 1273994

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها