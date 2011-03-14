به گزارش خبرگزاری مهر، علی پروین روز دوشنبه درباره انتخاب محمود یاوری به عنوان سرپرست و مدیر فنی باشگاه استیل آذین اظهار داشت: در جلسه ‌ی که با آقای هدایتی داشتم خودم آقای یاوری را به ایشان پیشنهاد دادم تا سکان هدایت استیل آذین را برعهده بگیرد که با تایید هدایتی این کار صورت گرفت.

وی افزود: یاوری با اختیار تام در تمامی مسائل فنی در استیل آذین شروع به کار می کند و من هم در کنار ایشان هستم. بعد از این انتصاب بود که یاوری به من زنگ زد و دقایقی با او گفتگو کردم.



وی درباره شرایط خودش نیز گفت: مثل یک کوه در پستی که در استیل آذین دارم در کنار این تیم، حسین هدایتی و محمود یاوری خواهم بود تا انشاالله استیل آذین از بحران خارج شده و نتایج دلخواه را بگیرد.