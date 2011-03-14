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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

"کراولی" از دولت آمریکا رفت

"کراولی" از دولت آمریکا رفت

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پی اختلاف با دولت این کشور در مورد بحران بوجود آمده در ایالات متحده به دلیل اقدام سایت افشاگر ویکی لیکس از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "فلیپ کراولی" به بازداشت افسر ارائه دهنده گزارش های محرمانه دولت آمریکا به سایت افشاگر ویکی لیکس اعتراض داشت و همین امر اختلافاتی را میان او و دولت آمریکا بوجود آورده بود تا جائی که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا مجبور به دفاع از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در بازداشت افسر فوق الذکر شد.

کراولی در سخنانی با اعلام استعفای خود گفت : من مسئولیت تمامی سخنان خود درباره ویکی لیکس را برعهده می گیرم و به همین دلیل استعفای خود را به "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا تحویل داده ام.

در پی این استعفا، "هیلاری کلینتون" با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با استعفای کراولی موافقت می کند.

کد مطلب 1273995

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