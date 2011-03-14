وزش باد شدید و کولاک تردد در محورهای زنجان را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بارشهای پراکنده برف که با وزش شدید باد وکولاک شدید همراه است از شب گذشته باعث اختلال تردد وسایط نقلیه به‌دلیل نبود دید کافی در اکثر گردنه‌ها و بعضی محور‌های استان زنجان شده است.

مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان اعلام کرد: از کیلومتر 65 تا 90 آزادراه زنجان - قزوین به‌علت نبود دید کافی تردد به‌سختی انجام می‌شود همچنین تردد در گردنه‌های محور زنجان - دندی هم به‌کندی انجام می‌شود و نیاز است، رانندگان احتیاط لازم را در حین تردد داشته باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

این مرکز از رانندگانی که قصد عزیمت به این آزاد‌راه و محور زنجان -‌ طارم را دارند، خواست حتی‌المقدور تا اطلاع ثانوی از تردد در این محور‌ها خودداری و در صورت ضرورت با احتیاط کامل حرکت کند.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان، شماره تلفنهای 7272027 و7272017 به‌صورت شبانه‌روزی جهت پاسخگویی در رابطه با وضعیت جاده‌های استان زنجان در اختیار هموطنان است.

