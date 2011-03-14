  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۰

کفاشیان به AFC پیشنهاد داد؛

یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان زلزله ژاپن

یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان زلزله ژاپن

رئیس فدراسیون فوتبال ایران به محمد بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد کرد، به منظور ابزار همدردی با قربانیان زلزله ژاپن قبل از دیدارهای فوتبال یک دقیقه سکوت اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در نامه علی کفاشیان خطاب به محمد بن همام آمده است: همانطوریکه به خوبی آگاه هستید، زلزله و سونامی اخیر در ژاپن به شدت  به مردم ژاپن صدمه وارد کرده و باعث مرگ صدها نفر و آوارگی بسیاری از مردم این کشور شده است.

وی تصریح کرده است: به عنوان عضو کمیته مسئولیت های اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مایلم به شما اعلام کنم که یک دقیقه سکوت قبل از شروع بازیهای لیگ برتر ایران در این هفته اعمال خواهد شد . این امر تنها به این خاطر است که  مردم  ژاپن و خانواده های قربانیان این زلزله بدانند که مردم ایران و خصوصا ورزشکاران ایرانی در این زمان غم و اندوه با آنها شریک هستند.

در ادامه این نامه آمده است: همچنین می خواهم براین موضوع تاکید کنم که رسیدگی به امور مربوط به تراژدی رخ داده در ژاپن در اولویت اولیه صورتجلسه اولین نشست کمیته مسئولیت اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا  قرار گیرد.
کد مطلب 1274016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها