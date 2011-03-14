یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان زلزله ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر ، در نامه علی کفاشیان خطاب به محمد بن همام آمده است: همانطوریکه به خوبی آگاه هستید، زلزله و سونامی اخیر در ژاپن به شدت به مردم ژاپن صدمه وارد کرده و باعث مرگ صدها نفر و آوارگی بسیاری از مردم این کشور شده است.

وی تصریح کرده است: به عنوان عضو کمیته مسئولیت های اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا، مایلم به شما اعلام کنم که یک دقیقه سکوت قبل از شروع بازیهای لیگ برتر ایران در این هفته اعمال خواهد شد . این امر تنها به این خاطر است که مردم ژاپن و خانواده های قربانیان این زلزله بدانند که مردم ایران و خصوصا ورزشکاران ایرانی در این زمان غم و اندوه با آنها شریک هستند.