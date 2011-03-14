هیئت های مذهبی بزرگترین شبکه تبلیغی جهان تشیع هستند

حسن صباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: جایگاه والا و قابل توجهی که هیئات مذهبی در تعمیق فرهنگ اسلام ناب محمدی ( ص) و توسعه باورهای دینی در جامعه دارند، ضرورت ساماندهی این مجموعه بزرگ را به دلیل ایفای نقش بی بدیل خود و مصونیت از آسیب پذیری مضاعف کرده است.

وی با بیان اینکه، اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، مسئولیت ساماندهی و هدایت این زنجیره بزرگ را بر عهده این نهاد گذاشته است، افزود: این شورا در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری خود، نقش حلقه واسطه بین سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان متولی بخشی از فرهنگ و تبلیغ دینی را به عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه این شورا در سالهای پس از انقلاب با ایفای نقش مشورتی خود، سازمان را در تصمیم سازی مناسب، جهت انجام بهینه مسئولیت خطیر خود یاری نموده است، خاطر نشان کرد: در مشهد سه هزار و 750 هیئت تحت پوشش قرار دارند که بر محتوای جلسات آنها نظارت می شود.

صباغیان افزود: با انجام این نظارت، تذکرات ارشادی به هیئت ها ارائه می شود، اما این نظرات تا کنون کافی و کامل نبوده و تا حد مطلوب هنوز فاصله دارد.

وی با تشریح بایدها و نبایدها عنوان داشت: خطر انحراف ها و آسیب ها، ضعف ها و پیرایه ها، خرافه، تحریف، افراط، تفریط، تعصاب شخصی و قومی، بعضی سنت های غلط و برخی مشکلات فرهنگی و پایین بودن سطح تحصیلات هیئات مذهبی را تهدید می کند.

وی با تأکید بر اینکه رهنمودهای مقام معظم رهبری و توصیه های معظم له در همه امور فصل الخطاب شورای هیئات مذهبی بوده و خواهد بود، اذعان کرد: در بعضی از هیئت های مذهبی برخی مشکلات به عنوان آسیب وجود دارد.

صباغیان، پرهیز از سیاسی کاری را شاخصه هیئت های مذهبی دانست و گفت: با توجه به اساس نامه هیئت و شورا ضمن تشویق و ترغیب اقشار مختلف مردم برای حضور پر شور و حداکثری در انتخابات و راهپیمایی و برنامه های سیاسی مورد تایید مقام معظم رهبری، محیط شورا و هیئت مذهبی باید از هرگونه تبلیغات دارای گرایش به گروهها یا افراد خاص مبرا باشد.

