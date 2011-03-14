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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۹:۲۴

فیلم داستانی "پاداش دوستی"در ابهر کلید خورد

فیلم داستانی "پاداش دوستی"در ابهر کلید خورد

زنجان - خبرگزاری مهر: فیلم داستانی "پاداش دوستی" به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل بیگوردی در ابهر کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فیلم داستانی "پاداش دوستی" به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل بیگوردی بعد از ظهر دوشنبه در شهرستان ابهر کلید خورد.

ابوالفضل بیگوردی در حاشیه شروع تصویر برداری فیلم گفت: این فیلم، داستان دانش آموز فقیری است که با وجود عدم امکانات مالی با پشتکار فراوان و هوش سرشار خود و همکاری دوستانش به آرزوی چند ساله خود می رسد.

بیگوردی هزینه مالی تمام شده این فیلم را پنج میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این فیلم ۱۰ بازیگر دارد و ۹۰ درصد فیلم در شهرستان ابهر و باقی آن در قزوین و زنجان فیلمبرداری خواهد شد.

وی در پایان از رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابهر و رئیس انجمن سینمای جوان ابهر و همه کسانی که در ساختن فیلم یاریگر مجموعه بوده اند قدردانی کرد.

کد مطلب 1274025

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