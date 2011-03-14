700 میلیون تومان برای برگزاری نمایشگاه "یاد یار مهربان" در زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباسلط سیاح ظهر دوشنبه در دوازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: بر اساس تفاهمنامه مشترک این دو وزارتخانه، به میزان مبلغ اختصاص یافته در استان نیز توسط وزارت فرهنگ جهت برگزاری این نمایشگاه اختصاص می یابد.

سیاح، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تامین و تجهیز کتابخانه های مدارس، ایجاد انگیزه بیشتر جهت مطالعه‌و تحقیق و پژوهش دانش آموزان، آشنایی بیشتر دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی با کتب غیر درسی به ویژه با کتابهای فرهنگی، عملی و تربیتی و ایجاد روحیه عادت به مطالعه و انس و الفت بیشتر دانش‌آموزان مقاطع تحصیلی باکتاب و کتابخوانی، ایجاد زمینه‌های مناسب‌تر در راستای توسعه و تجهیز بهتر کتابخانه‌ها و توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان دانش‌آموزانعنوان کرد.

وی اظهار داشت: در این این نمایشگاه لیست ارائه شده از سوی مدیران مدارس وجود دارد و آنها می توانند با توجه به سقف منابع خود کتاب های مورد نیاز مدارس و دانش آموزان را فراهم کنند.

آموزش و پرورش زیربنای حل مشکلات سایر بخشهای کشور است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه فرهنگ و دانایی بر همه امور ارجحیت دارد، گفت: در صورت عملکرد درست و رفع مشکلات آموزش و پرورش، مشکلات سایر بخش ها به صورت زیربنایی حل می شود.

سیاح افزود: آموزش و پرورش محل تربیت انسان ها و آموزش فرهنگ و دانایی است که این امر بر همه امور دیگر ارجحیت دارد.

وی ادامه داد: اگر آموزش و پرورش وظایف و رسالت خود را به درستی انجام دهد و مشکلات آن در همه بخش ها و مناطق مرتفع شود، مشکل سایر ادارات و همچنین مردم به صورت زیربنایی و پایه ای حل می شود.

29 پروژه مدرسه سازی امسال توسط مجمع خیرین مدرسه ساز استان اجرا شد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجام شده مجمع خیرین مدرسه ساز استان در سالجاری خاطر نشان کرد: این مجمع احداث 29 مدرسه، هنرستان و نمازخانه را برای امسال پیش بینی کرده بود که بیشتر آنها به بهره برداری رسیده و یا رو به اتمام است.

سیاح، مجمع خیرین مدرسه ساز استان را از بهترین های کشور با کسب رتبه اول تا سوم عنوان کرد و یادآور شد: مجمع خیرین مدرسه ساز استان از سال 77 فعالیت خود را با 20 میلیون تومان آغاز کرد و امسال با 14 میلیارد تومان، مشارکت بسیار مطلوبی در راستای امر مدرسه سازی داشته است.

وی تصریح کرد: نظام و دولت با منابع مالی محدودی که دارد نمی تواند در مدت کوتاه بر تمامی مشکلات فائق آید اما با مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت های خیرین می توان مشکلات را رفع کرد که نمونه این مشارکت عظیم در بحث هدفمندی یارانه ها نمایان شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان بر لزوم همکاری فرمانداران با مجمع خیرین مدرسه ساز استان و آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: در دور سوم سفر هیئت دولت به استان زنجان نیز مصوبات خوبی جهت حمایت از مجمع خیرین مدرسه ساز تصویب شد.

تصویب 66 مصوبه حاصل جلسات شورای آموزش و پرورش استان زنجان

سیاح با اشاره به جلسات شورای آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در طی 12 جلسه برگزار شده، 66 مصوبه به تصویب رسیده که 56 مصوبه تا کنون عملی شده و یا در حال انجام است و 10 مورد نیز به دلیل وجود برخی مشکلات اجرایی نشده که در حال پیگیری است.

وی به موضوعات و مصوبات مطرح شده در شورای آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: مواردی از جمله راه اندازی مدارس هوشمند، ایجاد اینترانت ملی در مدارس استان و گازکشی در مدارس به ویژه مدارس موجود در شهرستانها و روستاها در این جلسات مطرح و تصویب شده است.