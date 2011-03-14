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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

فعالیت کانونهای پرورش فکری کودکان مازندران به 40برنامه افزایش یافت

فعالیت کانونهای پرورش فکری کودکان مازندران به 40برنامه افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران، از افزایش برنامه های و فعالیت های این کانون به 40 برنامه از سال آینده در همه مراکز شهرستانهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، قاسم عزیززاده گرجی پیش از ظهر دوشنبه در ششمین جلسه شورای اداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران در آمل گفت: پیش از این تعداد برنامه های فرهنگی وهنری ویژه کودکان و نوجوانان در این استان 32 عنوان برنامه بوده است.

وی افزود: عنوان برنامه های جدید از نظر محتوایی دارای کیفیت و با سبک و سیاق جدید است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران با بیان اینکه برنامه های سال آینده این کانون در حال تهیه است، تصریح کرد: مدیران کانون شهرستانها باید به منظور جذب و پایدارسازی اعضای خود، برنامه های نو و مورد علاقه کودکان و نوجوانان به مناسبت های مختلف سال تدوین واجرا کنند.

عزیززاده گرجی، برنامه های اجراشده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران درسال جاری را روبه رشد اعلام کرد و گفت: تعدادی از برنامه های کانون های مازندران در سال 89 در کشور شاخص بوده است.

وی، از برگزاری یادواره شهدای کودک و نوجوان مازندران در سال آینده در مازندران خبر داد.


 

کد مطلب 1274035

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