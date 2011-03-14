استان زنجان در زمینه افزایش کیفیت نان مصوبات خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ستار رحمنی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تعزیزات استان زنجان افزود: با هماهنگیهای انجام شده، بحث خرید گندم با کیفیت از زمان اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها مطرح بوده و در این زمینه، دو کارخانه آرد در استان این گندمها را به میزان 500 تن خریداری کرده و اختلاط لازم به‌منظور تولید آرد با کیفیت را انجام داده‌اند.



وی ادامه داد: بر اساس اعلام سامانه سنجش کیفیت نان، میزان رضایت مشتریان از کیفیت نان استان، 88.4 درصد است که این رقم نسبت به نرم کشوری، رقم مطلوبی است، در این زمینه میزان رضایت مشتریان در استان شامل سنگگ 82 درصد، بربری 89 درصد، نان تافتان 77 درصد و نان لواش 89 درصد است البته اغلب نانوایی‌های موجود در استان شامل نانوایی لواش، بربری و سنگک است.

رحمتی افزود: به‌منظور ارتقای کیفیت نان تولیدی استان، باید فعالیت واحدهای نانوایی استان در راستای کنترل وضعیت آنها تجمیع شود همچنین باید راهکاری برای فعالیت هر نانوایی در رسته خود انجام شود زیرا در برخی مواقع شاهد هستیم که یک نانوایی صبح نان لواش می‌پزد و بعد از ظهر نان دیگری پخت می‌کند.

سرپرست معاونت بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان خواستار جلوگیری از صدور مجوزهای جدید بدون رعایت ضوابط برای فعالیت واحدهای نانوایی شد و افزود: با توجه به اینکه تعداد نانوایی‌های زنجان با توجه به تعداد جمعیت آن‌ها زیاد است باید این نانواییها تجمیع شوند، تا نظارت بهتری نیز بر روند فعالیت آنها صورت گیرد.

