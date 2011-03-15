تدوین "سلام ناشر محترم" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم تلویزیونی" سلام ناشر محترم" به کارگردانی مسعود جدی به تازگی به پایان رسیده است. تدوین فیلم را رضا عاطفی بر عهده داشته است. این فیلم تلویزیونی در حال حاضر توسط رامین ابوالصدق صداگذاری می‌شود.

ساخت موسیقی این تله فیلم بر عهده جواد هاشمی است. "سلام ناشر محترم" هفته اول نوروز از شبکه چهار و به طور همزمان از شبکه جام جم پخش می‌شود.

مهدی هاشمی و آزیتا حاجیان بازیگران اصلی "سلام ناشر محترم" هستند. مهدی فقیه، سیاوش چراغی، رضا رشیدی و... در این فیلم تلویزیونی به ایفای نقش می‌پردازند.

این تله فیلم داستان یک استاد دانشگاه است که با وجودی که چند سال است به نشر آثار نمی‌پردازد، ولی بر اثر یک اتفاق مصصم به انتشار می‌شود و از این اقدام خود حیران و ناراحت است تا جایی که بعد از چاپ آرزو می‌کند کاش این کار را انجام نمی‌داد...