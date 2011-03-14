قاریان مازنی در مسابقات قرآن کریم کشور درخشیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان ایازی و فاطمه رحیمی فرد، رتبه های برتر سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم کشور را کسب کردند.

سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم در رشته های مختلف حفظ، قرائت، مفاهیم و ترتیل دهه دوم اسفندماه در استان یزد برگزار شد و دو نفر از برادران و خواهران رتبه های برتر کشوری را کسب کردند.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران در این خصوص گفت: تعداد 12 نفر از قاریان و حافظان و مرتلین برتر به این مسابقات اعزام شدند و پیمان ایازی در رشته حفظ کل قرآن کریم رتبه پنجم از شهرستان قائمشهر و فاطمه رحیمی فرد در رشته قرائت قرآن کریم رتبه دوم از شهرستان بابلسر را کسب کردند.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی افزود: برای اینکه بتوانیم در امورات قرآنی با دیگر استانها رقابت سازنده و سالم ایجاد کنیم باید سطح آموزش برای این افراد را بالا برده و برای دسترسی به این مهم دستگاههای فرهنگی، قاریان و حافظان باید تلاش مستمر کنند.