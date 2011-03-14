به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار میری، محسن امیر یوسفی، نصرت الله تابش، محمدرضا معصوم زادگان مدیر شبکه تهران و سعید رجبی فروتن مدیرکل همکاری‌های امور سمعی بصری و شبکه نمایش خانگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آثار رسیده به بخش ویدیویی جشنواره فیلم شهر را مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهند داد. 124 اثر ویدیویی از فیلمسازان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره فیلم شهر رسیده است.

دوره جدید کلاس‌های آموزش فیلمسازی دانش‌آموزان در سال 90

دوره جدید کلاس‌های آموزش فیلم سازی ویژه دانش آموزان با توجه به استقبال گسترده متقاضیان، اوایل سال 90 برگزار می‌شود. علاقمندان به شرکت در کلاس‌های آموزش فیلمسازی می‌تواند پس از تعطیلات نوروز به فرهنگسراهای مناطق 22 گانه شهر تهران مراجعه و در دوره جدید کلاس‌ها ثبت نام کنند.

دوره اول کلاس‌های فیلمسازی ویژه دانش‌آموزان از 22 اسفندماه در 22 فرهنگسرای تهران نظیر ارسباران، ملل، خاوران، بهمن، آفتاب و... به همت جشنواره فیلم شهر در حال برگزاری است.

در کلاس‌های آموزش فیلمسازی مبانی ابتدایی سه درس کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی و تصویربرداری با حضور دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوان و دانشکده‌های هنر به دانش‌آموزان تمام دوره‌های تحصیلی آموزش داده می‌شود.

آغاز به کار هیئت انتخاب بخش انیمیشن جشنواره فیلم شهر

هیئت انتخاب بخش انیمیشن چهارمین جشنواره فیلم شهر، از یکشنبه 22 اسفندماه کارخود را آغاز کرد. هیئت انتخاب بخش انیمیشن جشنواره متشکل از رضا تقدسی، وحید نصیریان و روانبخش صادقی آغاز به کار کرد.

130 اثر انیمیشن متقاضی حضور در بخش رقابتی جشنواره چهارم فیلم شهر هستند. چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" و در قالب بخش‌های رقابتی در حوزه آثار بلند، کوتاه، مستند و انیمیشن از 24 تا 29 اردیبهشت‌ماه سال آینده در تهران و گیلان برگزار می‌شود.