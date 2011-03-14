حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌‌های فرهنگی در طرح نوروزی آرامش بهاری در امامزادگان شاخص مازندران گفت: برنامه‌ریزی‌هایی جهت برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو در امامزادگان شاخص استان، پیش‎بینی امام جماعت، برگزاری نماز جماعت در بقاع متبرکه در ایام تعطیلات در بقاع متبرکه‌ای که در مسیر مسافران عید نوروز قرار دارند، در این برنامه دیده شده است.

وی افزود: انجام برنامه‌های ابتکاری برای تحویل سال نو نظیر تهیه هفت سین‌های قرآنی و معنوی در امامزاده‎ها نمونه‌هایی از این اقدامات است.

حیدری با اشاره به تهیه و توزیع بروشورهای فرهنگی با محوریت زندگینامه امامزادگان، مباحث عقیدتی، ترویج فرهنگ وقف، اعمال عید نوروز و توزیع در بین زائران و مسافران نوروزی، تصریح کرد: برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در جوار امامزادگانی که ظرفیت لازم را دارند در این امامزادگان برگزار می‌شود.

وی افزود: تدارک برنامه‌های ویژه کودکان و خردسالان که در ایام تعطیلات در بقاع متبرکه حضور دارند از قبیل تهیه هدایای ویژه و آماده سازی قسمتی از محوطه بقعه متبرکه جهت نصب وسایل تفریح و بازی کودکان، برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه نوجوانان و جوانان در بقاع متبرکه از دیگر برنامه‌های فرهنگی این اداره کل است.

معاون فرهنگی اوقاف وامور خیریه مازندران، اظهار داشت: نجام برنامه‌های لازم در خصوص حجاب و عفاف، جلوگیری از ورود خانم‎های بد‎حجاب به محل امامزاده‎‎ها توسط خادمان خواهر و ارشاد آنان و نصب پلاکاردهای مختلف در رابطه با موضوع حجاب و عفاف، آماده سازی و تجهیز نمازخانه‎های بین‎ راهی از دیگر اقدامات فرهنگی این اداره کل است.

وی، اقدامات رفاهی و خدماتی در طرح نوروزی را غبارروبی و نظافت امامزادگان و بقاع متبرکه، آمارگیری تقریبی زائران و مراجعان به بقاع و اماکن مذهبی در طول شبانه روز تا پایان تعطیلات نوروزی، پیش بینی و آماده سازی کلیه فضاهای خدماتی مورد نیاز زائران و پاکیزه نگه داشتن صحن، استفاده از خدام افتخاری و نیروهای داوطلب واجد شرایط و دارای رفتار و اخلاق به صورت شبانه روزی عنوان کرد.

حیدری جناسمی، خاطرنشان کرد: ایجاد فضای مناسب برای پارکینگ، جلوگیری از ایجاد ترافیک با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری و استقرار اکیپی از هلال‌احمر در امامزاده‎ها جهت رفع مشکلات احتمالی زائران در ایام نوروز از جمله اقدامات این اداره کل در ایام نوروز است.