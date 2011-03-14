به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: نظارت و کنترل واحدهای اقامتی و پذیرایی به منظور افزایش سطح مطلوبیت و کیفیت خدمات گردشگری با حضور کارشناسان (گردشگری، بازرگانی، بهداشت، تعزیرات حکومتی،اماکن و...) صورت گرفته است.



محمد نورالهی ادامه داد: هماهنگیهای لازم با صدا و سیما در خصوص پخش برنامه‌های معرفی جاذبه‌های گردشگری استان و پوشش خبری صورت گرفته است.



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام افزود: پیگیری و اهتمام ویژه در موضوع کاروانهای راهیان نور و زائران عتبات عالیات از دیگر اقدامات انجام گرفته در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان است.



نورالهی یادآور شد: هماهنگی با دهیاران روستاهای هدف گردشگری در خصوص نظافت روستا ،چگونگی ارائه خدمات رسانی به گردشگران و اخذ آمار انجام شده است.



وی خاطرنشان کرد: هماهنگی با مدیران تاسیسات گردشگری جهت نصب پلاکاردهای خوش آمدگویی به مسافران در واحدهای پذیرایی و اقامتی استان صورت گرفته است.