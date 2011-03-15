مطالعه علوم انسانی باید عامل "انسانی کردن" زندگی باشد

دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: تخصص من در حوزه فلسفه و علوم انسانی است. این حوزه‌ها ارتباط و پیوند نزدیکی با زندگی شخصی من دارند. هر روز از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر به مطالعه و بررسی این حوزه‌ها می‌پردازم و به عنوان یک "شغل" برایم مطرح نیستند.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در ادامه تأکید کرد: مطالعه و تحقیق در حوزه‌های علوم انسانی و فلسفه به مثابه نوعی "فعالیت" به شمار می‌روند که هم در زندگی فردی حضور دارند و راهنمای زندگی‌ام هستند.

وی تأکید کرد: مطالعه و تحقیق در فلسفه به معنای پرداختن و بررسی موضوعات و نظریه‌های انتزاعی نیست بلکه زیستن در یک "زندگی فلسفی" است. کار و مطالعه در علوم انسانی به معنای جمع آوری اطلاعات و داده‌های مختلف و گوناکون نیست بلکه به معنای "انسانی کردن" زندگی شخصی است.

دال‌می‌یر در مورد اینکه آیا مطالعه علوم انسانی و علوم اجتماعی باعث فهم بهتر و عمیقتر از محیط زیست و طبیعت خواهد شد نیز تصریح کرد: بله همینطور است. با مطالعه حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی می‌توان پی برد که به چه میزان انسان به طبیعت و محیط زیست وابسته بوده و بدان نیازمند است.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" یادآور شد: بدون محیط زیست پایدار، جوامع بشری و انسانها قادر به زندگی نیستند. از اینرو باید هر کاری که برای حفظ محیط زیست لازم است را انجام داد و از اینکه توسعه و گسترش صنایع و کارخانجات صنعتی صدمه‌ای به محیط زیست نمی‌زنند اطمینان حاصل کرد.