اختلال در راکتور نیروگاه فوکوشیما/ پس لرزه 6.2 ریشتری در هونشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان امنیت هسته ای و صنعتی ژاپن اعلام کرد : سیستم خنک کننده راکتور شماره 2 نیروگاه هسته ای فوکوشیما امروز دوشنبه در ساعت 1:25 دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی دچار مشکل شده و این نیروگاه در آستانه انفجار قرار دارد.

خبر دیگر اینکه مرکز لرزه نگاری چین اعلام کرد : ساعت 2:12 بعد از ظهر به وقت محلی پس لرزه ای به قدرت 6.2 ریشتر در نزدیکی ساحل شرقی هونشو روی داد.

نیروگاه هسته ای فوکوشیما

همچنین خبرگزاری کیودو در گزارشی به نقل از پلیس ژاپن نوشت : شمار افراد کشته شده و مفقود پس از زمین لرزه 8.9 ریشتری و سونامی جمعه گذشته در شمال شرق ژاپن به بیش از 5 هزار نفر رسید.

این گزارش در حالی منتشر می شود که مقامات ارشد ژاپنی درباره افزایش تلفات این زمین لرزه به 10 هزار نفر هشدار داده اند. تاکنون مرگ هزار و 833 نفر تایید شده است.

همچنین در پی وقوع یک انفجار هیدروژنی در راکتور شماره 3 نیروگاه هسته ای فوکوشیما یک کارگر 23 ساله در معرض مواد رادیواکتیوی قرار گرفت.