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۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

1600 دستگاه وسیله حمل و نقل عمومی کار جابجایی مسافران ایلام را انجام می دهند

1600 دستگاه وسیله حمل و نقل عمومی کار جابجایی مسافران ایلام را انجام می دهند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها استان ایلام گفت: هزار و 609 دستگاه وسیله حمل و نقل عمومی کار جابجایی مسافران طی ایام نوروز در استان ایلام انجام می دهند.

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: جوادیان مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با بیان این مطلب اظهار داشت: باتوجه به پیش بینی افزایش چشمگیر مسافرت در کشور و به طبع آن دراستان ایلام این اداره کل جهت خدماتی رسانی به مسافران در ایام نوروز و افزایش ایمنی و عبور و مرور و جابجایی مطلوب مسافرین اقدامات مناسبی انجام داده است.

وی گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده در ایام نوروز 1390 هیچگونه مشکلی از لحاظ وسایل نقلیه عمومی برای جابجایی مسافران وجود ندارد و بیش از هزار و 609 دستگاه وسایل نقلیه عمومی شامل 213 دستگاه اتوبوس، 422 دستگاه مینی بوس و 974 دستگاه سواری بین شهری کار جابجایی مسافرین را در ایام نوروز انجام می دهند.

وی یادآور شد: در ایام نوروز هیچگونه افزایش نرخی در بخش حمل و نقل بار و مسافر نخواهیم داشت.

جوادیان یادآور شد: دو سامانه پیام کوتاه 3000143 و 09187465008 آماده دریافت پیام از مسافران نوروزی است.

کد مطلب 1274075

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