1600 دستگاه وسیله حمل و نقل عمومی کار جابجایی مسافران ایلام را انجام می دهند

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: جوادیان مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان با بیان این مطلب اظهار داشت: باتوجه به پیش بینی افزایش چشمگیر مسافرت در کشور و به طبع آن دراستان ایلام این اداره کل جهت خدماتی رسانی به مسافران در ایام نوروز و افزایش ایمنی و عبور و مرور و جابجایی مطلوب مسافرین اقدامات مناسبی انجام داده است.

وی گفت: با برنامه ریزیهای انجام شده در ایام نوروز 1390 هیچگونه مشکلی از لحاظ وسایل نقلیه عمومی برای جابجایی مسافران وجود ندارد و بیش از هزار و 609 دستگاه وسایل نقلیه عمومی شامل 213 دستگاه اتوبوس، 422 دستگاه مینی بوس و 974 دستگاه سواری بین شهری کار جابجایی مسافرین را در ایام نوروز انجام می دهند .

وی یادآور شد: در ایام نوروز هیچگونه افزایش نرخی در بخش حمل و نقل بار و مسافر نخواهیم داشت .