انتقاد آیت الله مکارم از سکوت جهان اسلام در برابر فجایع لیبی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن فجایع کشور لیبی و انتقاد از سکوت جهان اسلام بیان داشته است: فجایعى در کشور لیبى در حال رخ دادن است که در دنیا بى‌سابقه است. مرد جنایتکار و سبک‌مغز و بیدادگرى که 42 سال حکومت ظالمانه بر کشورى داشته با تمام وسائل نظامى در حال قتل عام ملت خود و تخریب کشورش مى‌باشد و عجیب این‌که دنیاى اسلام تماشاگر است و ساکت در برابر این جنایات هولناک نشسته است.



در ادامه بیانیه آمده است: آیا قرآن مجید دستور نمى‌دهد هرگاه در کشورهاى اسلامى گروهى بر گروه دیگرى ظلم کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا در برابر حکم خدا تسلیم شود.



آیا اتحادیه عرب تنها برای تشریفات است



در بخش دیگری از آن بیان شده است: پیکار لازم نیست چرا زعماى اسلام، دانشمندان، سیاستمداران ساکت نشسته‌اند؟ چرا کنفرانس اسلامى ساکت است؟ چرا اتحادیه عرب کارى نمى‌کند؟ چرا خاک مرده بر سر همه آن‌ها پاشیده شده؟ آیا این اتحادیه‌ها جنبه تشریفاتى دارد؟



حاکم تبهکار لیبی و همدستانش باید در دادگاه‌های بین المللی مجازات شوند



این مرجع تقلید در ادامه خاطر نشان کرده است: حداقل کارى که کشورهاى اسلامى مى‌توانند انجام دهند این است که همه آن‌ها مانند بعضى از کشورهاى غربى انقلابیون را به رسمیت بشناسند و حاکم تبهکار لیبى و همدستانش را به عنوان مجرمان جنگى معرفى کرده و از دادگاه‌هاى بین‌المللى مجازات آن‌ها را بخواهند.



وی همچنین در این بیانیه تصریح کرده است: این کار پشت انقلابیون را گرم مى‌کند و به حاکم جنایتکار لیبى خبر مى‌دهد که آینده‌اى در این کشور ندارد، و همین امر تأثیر مهمى در جلوگیرى از جنایات خواهد داشت ولى به این هم بسنده نکنند.



محال است حاکم لیبی در آینده بتواند در آنجا حکمرانی کند



در بخش دیگری از بیانیه آیت الله مکارم شیرازی عنوان شده: بدیهى است حاکمى با این همه جنایت هولناک و بى‌سابقه به فرض آنکه تمام شهرهاى لیبى را بازپس ستاند و مردم را قتل عام کند محال است در آینده بتواند در آنجا حکمرانى کند، پس منتظر چه هستند، آیا مى‌خواهند باز هم این حاکم را به رسمیت بشناسند.



وی در ادامه خاطر نشان کرده است: مسلمانان پیش از آنکه در یمن یا بعضى دیگر از کشورهاى اسلامى این کار تکرار شود بپا خیزند و خروشى برآورند.



خشنودی غربی‌ها از ویرانی کشورهای اسلامی، مسلمانان چرا؟



این مرجع تقلید در بیانیه خود بیان داشته است: اگر غربى‌ها تماشاگرند و مشغول وقت‌گذرانى هستند دلیل آن روشن است آن‌ها از ویران شدن و نابود گشتن کشورهاى اسلامى و برطرف شدن موانع خودکامگى‌هاى آن‌ها ضرر نمى‌کنند بلکه خشنودند، مسلمانان چرا؟



وی در پایان این بیانیه خاطر نشان کرده است: کشورهاى اسلامى بدانند این سکوت مرگبار در برابر این جنایات هولناک روزى دامن خودشان را نیز خواهد گرفت، امیدواریم پیش از آنکه آن روز فرا رسد بیدار شوند و به وظیفه انسانى و اسلامى خود اقدام کند والله من وراء القصد.

