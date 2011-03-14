به گزارش خبرنگار مهر در قم، با توجه به اینکه قرار است روز سه شنبه مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال استان قم برگزار شود، رئیس فدراسیون فوتبال نیز به منظور حضور در این مجمع به قم سفر می‌کند.



مجمع عمومی سالیانه هیئت فوتبال استان قم از ساعت 15 عصر روز سه شنبه بیست و چهارم اسفند ماه با حضور علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال و عباس جهان‌بینی مدیرکل تربیت بدنی استان قم در حضور رئیس هیئت و اعضای مجمع برگزار خواهد شد.



در مجمع سالیانه هیئت فوتبال قم که قرار است در سالن کنفرانس اداره کل تربیت بدنی استان قم برگزار شود، عملکرد هیئت فوتبال در سال 1389 در بخش‌های مختلف آقایان و بانوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



همچنین در این مجمع اسد اسدی مسئول امور استان‌های فدراسیون فوتبال نیز علی کفاشیان را همراهی می‌کند تا با حضور آن‌ها، مدیر کل تریبت بدنی استان قم و سایر اعضای مجمع از باشگاه‌های لیگ برتری فوتسال و فوتبال قم و همچنین نماینده کمیته‌ها و بخش‌های مختلف این مجمع برگزار شود.



سرپرست باشگاه‌های صبای قم، کیش‌ایر و فراز قم، نماینده مربیان هر دو بخش آقایان و بانوان، نماینده داوران و بازیکنان هر دو بخش آقایان و بانوان، نماینده آموزشگاه‌های استان و نماینده ورزش بخش‌های تابعه قم دیگر اعضای این مجمع خواهند بود.



این در حالی است که مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان قم فروردین ماه امسال با حضور محمدمهدی نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، عباس جهان‌بینی و رسول منعم، ‌ مدیرکل و معاون تربیت بدنی استان قم، مسئولان کمیته‌ها و بخش‌های مختلف هیئت فوتبال و اعضای مجمع برگزار شد و رمضان بیگی با کسب 16 رای به عنوان رئیس هیئت برگزیده شد.

